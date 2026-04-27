۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

صادرات کالا از طریق ناوگان ریلی منطقه شمالغرب سه برابر رشد دارد

صادرات کالا از طریق ناوگان ریلی منطقه شمالغرب سه برابر رشد دارد

زنجان- مدیرعامل راه‌آهن منطقه شمال غرب گفت: در مدت ۴۰ روز جنگ تحمیلی، ظرفیت بارگیری در بخش صادرات از طریق راه‌آهن منطقه شمال غرب به سه برابر وضعیت عادی رسید که معادل رشد ۳۰۰ درصدی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر صفری گفت: کارکنان زحمتکش راه‌آهن منطقه شمال غرب طی ایام جنگ رمضان به صورت شبانه‌روزی پای کار بودند و خدمات‌رسانی به مسافران و صاحبان کالاها بدون هیچ وقفه‌ای ادامه یافت.

وی با اشاره به رشد چشمگیر در حوزه بار افزود: در مدت ۴۰ روز جنگ تحمیلی، ظرفیت بارگیری در بخش صادرات به سه برابر وضعیت عادی رسید که معادل رشد ۳۰۰ درصدی است.

مدیرعامل راه‌آهن شمال غرب در بخش مسافری نیز گفت: قطارهای مسافری روال عادی خود را طی می‌کردند و قطار حومه‌ای «میانه – خاوران» نیز به ناوگان افزوده شد که خدمات رفت و برگشت مناسبی به ایستگاه خاوران ارائه داد.

صفری با اشاره به عملیات مرمت زیرساخت‌های تخریب شده بیان کرد: همکاران ما در حوزه زیربنایی واقعاً افتخار آفریدند؛ دو پل مرتفع راه‌آهن که توسط متجاوزان صهیونیستی و آمریکایی تخریب شده بود، به طور همزمان و کاملاً فنی و اصولی مرمت شد و اولین قطار تهران–وان در تاریخ ۲۳ مهرماه از روی این پل‌ها عبور کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه هم‌اکنون روال عادی خدمات‌رسانی در حوزه بار و مسافر برقرار است و در نخستین فرصت، محور ریلی زنجان–میانه که آسیب دیده بود، به صورت کامل بازگشایی شد.

مدیرعامل راه‌آهن شمال غرب به برنامه‌های سال جاری اشاره کرد و گفت: هدفگذاری ابلاغی برای سال ۱۴۰۵، جابجایی ۵۲۰ هزار تن بار در بخش داخلی و بین‌الملل است. امیدواریم بتوانیم برنامه محوله و تکلیف خود را به انجام برسانیم.

