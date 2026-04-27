۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

بازسازی «تاب‌آور» مجموعه توفیق دارو در دستور کار است

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، از بازسازی تاب‌آور مجموعه توفیق دارو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سعیدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، اظهارکرد: مجموعه توفیق دارو مرکز تحقیقات صنعت دارو و سلامت است و ما در توفیق دارو سلامت تولید می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ما در توفیق دارو کار تحقیقاتی برای سنتز داروهای ضد سرطان انجام می‌دهیم، افزود: ساخت داروهای "ام اس"، بیهوشی و کثیری از داروهای ضد درد در این مجموعه انجام می‌شد. کار تحقیقاتی و پایلوت در توفیق دارو انجام و به شرکت های مواد اولیه تحویل داده می‌شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با ییان اینکه توفیق دارو مرکز ثقل نوآوری مجموعه دارویی تامین و شستا بود که مورد هدف دشمن واقع شد، ادامه داد: تجاوز نظامی به توفیق دارو طبق پروتکل‌های بین‌المللی یکی از غیرانسانی ترین کارهایی بود که توسط دشمن انجام شد. با این حال درست است آسیب دیدیم اما دانش و مهارت همکاران ما هرگز آسیب پذیر نیست.

سعیدی در پایان خاطرنشان کرد: توفیق دارو را بهتر از گذشته می‌سازیم و "بازسازی تاب آور" در دستور کار ما است تا به کمک مجموعه شرکت ها و دولت طی دو سال آینده این مجموعه را کامل تر بسازیم.

حبیب احسنی پور

