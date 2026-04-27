به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سعیدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، اظهارکرد: مجموعه توفیق دارو مرکز تحقیقات صنعت دارو و سلامت است و ما در توفیق دارو سلامت تولید می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ما در توفیق دارو کار تحقیقاتی برای سنتز داروهای ضد سرطان انجام می‌دهیم، افزود: ساخت داروهای "ام اس"، بیهوشی و کثیری از داروهای ضد درد در این مجموعه انجام می‌شد. کار تحقیقاتی و پایلوت در توفیق دارو انجام و به شرکت های مواد اولیه تحویل داده می‌شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با ییان اینکه توفیق دارو مرکز ثقل نوآوری مجموعه دارویی تامین و شستا بود که مورد هدف دشمن واقع شد، ادامه داد: تجاوز نظامی به توفیق دارو طبق پروتکل‌های بین‌المللی یکی از غیرانسانی ترین کارهایی بود که توسط دشمن انجام شد. با این حال درست است آسیب دیدیم اما دانش و مهارت همکاران ما هرگز آسیب پذیر نیست.

سعیدی در پایان خاطرنشان کرد: توفیق دارو را بهتر از گذشته می‌سازیم و "بازسازی تاب آور" در دستور کار ما است تا به کمک مجموعه شرکت ها و دولت طی دو سال آینده این مجموعه را کامل تر بسازیم.