۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

سرویس دهی قطار شهری مشهد در روز میلاد امام رضا(ع) رایگان است

سرویس دهی قطار شهری مشهد در روز میلاد امام رضا(ع) رایگان است

مشهد- مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد گفت: در روز ولادت حضرت رضا (ع) سرویس‌دهی کلیه خطوط از ۶.۳۰ صبح تا ساعت ۲۴ رایگان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود همتیان در خصوص سرویس‌دهی قطار شهری مشهد در شب و روز میلاد امام رضا (ع) اظهار کرد: در شب میلاد امام هشتم (۸ اردیبهشت‌ماه) افزایش سرویس‌دهی و کاهش سرفاصله زمانی را در نظر گرفتیم.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد افزود: در روز ولادت حضرت رضا (ع) (۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵) سرویس‌دهی کلیه خطوط از ۶.۳۰ صبح تا ساعت ۲۴ رایگان خواهد بود که این تصمیم براساس سهولت جابه‌جایی زائران و مجاوران به حرم مطهر رضوی گرفته شده است.

وی بیان کرد: در روز میلاد حضرت رضا (ع) توزیع و پذیرائی از زائران و مسافران با بسته‌های متبرک از حرم مطهر رضوی در سه ایستگاه باب‌الجواد (ع)، شریعتی و بسیج در نظر گرفته شده است.

همتیان ادامه داد: برپایی ایستگاه صلواتی و اجرای برنامه‌های فرهنگی در ایستگاه‌ها از دیگر برنامه‌های قطار شهری برای میلاد امام هشتم است.

