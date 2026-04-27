سرویس دهی قطار شهری مشهد در روز میلاد امام رضا(ع) رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود همتیان در خصوص سرویس‌دهی قطار شهری مشهد در شب و روز میلاد امام رضا (ع) اظهار کرد: در شب میلاد امام هشتم (۸ اردیبهشت‌ماه) افزایش سرویس‌دهی و کاهش سرفاصله زمانی را در نظر گرفتیم.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد افزود: در روز ولادت حضرت رضا (ع) (۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵) سرویس‌دهی کلیه خطوط از ۶.۳۰ صبح تا ساعت ۲۴ رایگان خواهد بود که این تصمیم براساس سهولت جابه‌جایی زائران و مجاوران به حرم مطهر رضوی گرفته شده است.

وی بیان کرد: در روز میلاد حضرت رضا (ع) توزیع و پذیرائی از زائران و مسافران با بسته‌های متبرک از حرم مطهر رضوی در سه ایستگاه باب‌الجواد (ع)، شریعتی و بسیج در نظر گرفته شده است.

همتیان ادامه داد: برپایی ایستگاه صلواتی و اجرای برنامه‌های فرهنگی در ایستگاه‌ها از دیگر برنامه‌های قطار شهری برای میلاد امام هشتم است.