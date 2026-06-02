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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

سرویس‌دهی رایگان مترو مشهد در روز ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵

سرویس‌دهی رایگان مترو مشهد در روز ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵

مشهد- مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد گفت: همزمان با فرارسیدن روز عید غدیر خم و رحلت امام خمینی (ره)، تمامی خطوط ناوگان قطارشهری مشهد رایگان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود همتیان در خصوص سرویس‌دهی رایگان خطوط مترو اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن روز عید غدیر خم و رحلت امام خمینی (ره)، تمامی خطوط ناوگان قطارشهری مشهد در این روز به‌صورت رایگان به شهروندان، زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی خدمات‌رسانی خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد افزود: برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و در راستای تسهیل حضور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی به منظور شرکت در نماز عید غدیر، سرویس‌دهی خطوط قطارشهری مشهد در روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه از ساعت ۷ صبح تا ۲۳ به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام به منظور رفاه حال عموم هموطنان و زائران گرامی صورت می‌گیرد تا با سهولت بیشتری بتوانند در مراسم و برنامه‌های این روز در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) حضور یابند.

کد مطلب 6848207

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