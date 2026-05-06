به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد از سرویس‌دهی مجدد خط یک قطارشهری تا ایستگاه فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهدمقدس از امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه خبر داد.

با توجه به عملیاتی‌شدن فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد و انجام پروازها و نیز آغاز پروازهای حج تمتع، در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی برای سرویس‌دهی مجدد ایستگاه‌های فرودگاه و ریحانه، سرویس‌دهی خط یک قطارشهری مشهد تا ایستگاه فرودگاه از امروز (چهارشنبه؛ ۱۶ اردیبهشت‌ماه) آغاز می‌شود.

خدمات قطارشهری در این مسیر از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ با هدوی ۵۰ دقیقه ارائه خواهد شد و مسافران فرودگاه می‌توانند از این تاریخ از خدمات سریع و مستقیم مترو بین ایستگاه‌های شهری تا فرودگاه بهره‌مند شوند.

گفتنی است؛ با اجرای این طرح، دسترسی زائران، مسافران و شهروندان به فرودگاه بین‌المللی مشهد تسهیل شده و بخشی از ترافیک مسیرهای منتهی به فرودگاه کاهش خواهد یافت.