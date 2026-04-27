به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در رأس یک هیئت دیپلماتیک برای رایزنی با مقام‌های ارشد فدراسیون روسیه به این کشور سفر کرده است، عصر روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد.

در این دیدار، درباره روابط دوجانبه ایران-روسیه و تحولات بین‌المللی تبادل نظر شد.

رئیس‌جمهور روسیه، با تأکید بر موضع قاطع روسیه در محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا-اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران، شهادت رهبر معظم انقلاب و مقام‌های ارشد کشوری و لشگری و شهروندان ایرانی در جریان حملات صورت‌گرفته را تسلیت گفت و از نبرد قهرمانانه و شجاعانه مردم ایران در دفاع از استقلال و حاکمیت ملی ایران تمجید کرد.

وی همچنین با اشاره به دریافت نامه رهبر معظم انقلاب حضرت آیه‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، از ایشان سپاسگزاری کرد.

رئیس جمهور روسیه با اشاره به عزم این کشور برای تقویت هرچه بیشتر مناسبات با ایران در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین، بر اساس توافق جامع شراکت راهبردی، بر آمادگی این کشور برای گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از پیام‌ها و مواضع اصولی و مسئولانه رهبران روسیه در قبال هجوم غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مقاومت ملت ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را نه فقط دفاع از کیان ایران بلکه دفاع از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به‌ ویژه اصل حاکمیت ملی و نیز مبانی انسانی دانست و تصریح کرد: تبعات مماشات و رفتارهای دوگانه برخی کشورها در قبال قانون‌شکنی و قلدری آمریکا متوجه کل جامعه بین‌المللی خواهد شد.

در این دیدار که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز حضور داشت، وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبیین فرآیند دیپلماتیک به میانجیگری پاکستان برای خاتمه کامل جنگ تحمیلی و برقراری صلح و امنیت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، ادامه عادت‌های مخرب آمریکا به‌ ویژه اصرار بر مطالبات غیرمعقول، تغییر مکرر مواضع، لفاظی‌های تهدیدآمیز و نقض عهدهای مستمر را عامل کندی در پیشرفت دیپلماسی دانست و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشتن تجربه‌های قبلی به‌ویژه دو بار تجاوز نظامی به ایران در میانه مذاکرات دیپلماتیک، حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، اعتیاد آمریکا به تحریم و فشار اقتصادی، و نیز تداوم راهزنی دریایی علیه شناورهای تجاری ایرانی، تصمیم مقتضی را درباره روند دیپلماتیک موجود اتخاذ می‌کند.

رئیس جمهور روسیه با تاکید بر آمادگی این کشور برای هرگونه مساعدت جهت خاتمه کامل جنگ و برقراری صلح در منطقه، ابراز امیدواری کرد روندهای دیپلماتیک در این مسیر منجر به نتیجه مطلوب برای صلح و ثبات شود.