به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نماینده چین در سازمان ملل متحد در سخنانی تصریح کرد: دلیل بسته شدن تنگه هرمز عملیات نظامی غیرقانونی واشنگتن و تل آویو است.

این مقام پکن سپس اضافه کرد: راه حل مسئله تنگه هرمز، دستیابی به یک آتش بس جامع و پایدار در اسرع زمان است. حل موضوع تنگه هرمز باید شامل دستیابی به آتش‌ بس فراگیر و دائمی در سریع‌ ترین زمان ممکن باشد.

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل نیز پیشتر بدون محکوم کردن تنش آفرینی های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه که به ناامنی در تنگه هرمز منتهی شد، اعلام کرد: اختلالات در دریانوردی از طریق تنگه هرمز بر امنیت انرژی و تامین تجارت جهانی تأثیر گذاشته است. بیش از ۲۰ هزار دریانورد در دریا سرگردان هستند. اکنون زمان خویشتنداری، گفتگو و حل و فصل مسالمت‌آمیز مطابق با منشور سازمان ملل متحد است.