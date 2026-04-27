اقدامات انجام شده برای کاروان پاراآسیایی/ اعزام ۱۱ رشته قطعی شده است

سعید سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله صهیونی - آمریکایی به ایران که سومین جنگ تحمیلی برای کشورمان را به دنبال داشت و ضمن عرض تسلیت بابت شهادت رهبر فرزانه انقلاب، دانش آموزان میناب و جمعی از مسئولان و مردم و همچنین سلامتی و رهبر انقلاب اسلامی و آرزوی پیروزی نهایی برای کشور، در مورد آخرین وضعیت کاروان ورزش ایران برای حضور در بازی های پاراآسیایی و اقدامات کمیته ملی پارالمپیک در راستای تشکیل این کاروان توضیح داد.

زمان اعلام ترکیب اولیه و نهایی کاروان ایران برای بازی های پاراآسیایی

وی گفت: بر مبنای برنامه ریزی هایی که پیش از این برای تشکیل کاروان ایران و نهایی کردن ترکیب آن صورت گرفته بود، باید تا پایان اردیبهشت فهرست بلند کاروان شامل ورزشکاران و مربیان شان را مشخص کنیم سپس بر مبنای ملاک ها و ارزیابی های صورت گرفته، تا ۱۵ تیر بدنه اصلی کاروان و فهرست نهایی آن را مشخص کنیم.

پارالمپیکی ها در اوج آماده سازی با تعلیق اردو مواجه شدند

مدیر ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به تعلیق رویدادها، اعزام ها و برنامه های ورزشی که در اثر شکل گیری جنگ رمضان ایجاد شد، خاطرنشان کرد: این موضوع آسیب هایی به برنامه ریزی های کلی وارد کرد اما کمیته ملی پارالمپیک برای بهبود شرایط و جلوگیری از گسترش آسیب و به حداقل رساندن تاثیراتش روی روند آماده سازی ورزشکاران مان، دو اقدام اساسی انجام داد چراکه تیم ها در اوج آمادگی بودند که با وقفه اجباری در تمرینات شان مواجه شدند.

کمیته ملی پارالمپیک تا ۱۵ تیر ترکیب کاروان اعزامی به بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ را نهایی می کند

تدوین آئین نامه ای ویژه برای تشکیل اردو در شرایط اضطرار

سلگی در این زمینه ادامه داد: اول اینکه کمیته ملی پارالمپیک در مشارکت با فدراسیون ها، آئین نامه ای با محوریت «تشکیل اردو در شرایط اضطرار» تدوین و ابلاغ کرد. بر اساس این آئین نامه، لازم است اردوهای ملی در شرایط اضطرار مانند جنگ شکل بگیرد تا آسیب جدی به روند آماده سازی ملی پوشان وارد نشود. بر این مبنا در میانه جنگ و بعد از آغاز سال جدید، اردوهایی را در برخی رشته ها تشکیل دادیم. این اتفاق خوبی بود که با همراهی مسئولان شکل گرفت و جا دارد از آنها بابت این موضوع تشکر کنم.

تاکید بر گسترش حمایت از تیم ها و ورزشکاران پارالمپیکی

وی به دیگر تدبیر کمیته ملی پارالمپیک در راستای آماده سازی ورزشکاران پارالمپیکی در شرایط جنگ اشاره داشت و گفت: در هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک اینگونه مصوب شد که آماده سازی ورزشکاران و تیم های‌شان تا زمان بازی های پاراآسیایی ادامه داشته باشد با تاکید بر اینکه حمایت و پشتیبانی کمیته از این تیم ها و ورزشکاران هم گسترده تر شود.

فشرده تر کردن اردوها برای جبران خسارات جنگ

مدیر ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک یادآور شد: در عین حال بازنگری هایی هم در نحوه برنامه ریزی اردویی برای تیم ها و ورزشکاران‌مان داشتیم با این محوریت که فواصل اردو را کم و زمان اردوها را هم بیشتر کنیم تا اینگونه با ایجاد فشردگی بیشتر، ضرر و آسیب وارد به روند آماده سازی که به خاطر شرایط جنگ با آن مواجه شدیم را تا حدی جبران کنیم.

شرایط اعزام به بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶

سلگی در ادامه با اشاره به لزوم کسب سهمیه یا حضور در رویدادهای موردتائید برای شرکت در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۰۶ تصریح کرد: تا به امروز وضعیت سهمیه ها در برخی رشته ها مشخص شده است، برای برخی رشته ها هم رویدادهایی تعیین شده که تیم ها باید در آن شرکت داشته باشند یا اینکه ضوابطی تعیین شده که ملاک قرار می گیرد. در نهایت اینکه باید تا پیش از ۱۵ تیر که آخرین زمان برای اعلام فهرست نهایی کاروان است باید بر اساس این ملاک و سهمیه ها به جمع بندی برسیم.

به گفته مدیر ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک، این کمیته در راستای جبران خسارت های جنگ رمضان به کاروان ایران اقداماتی انجام داده است

تدوین آئین نامه ای ویژه و تصویب گسترش حمایت ها از جمله این اقدامات است

اعزام ۱۱ رشته به ناگویا قطعی شده است

وی با بیان اینکه بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶۵ ناگویا در ۱۸ رشته برگزار می شود، خاطرنشان کرد: پارادوومیدانی، پاراتکواندو، پاراجودو، پاراشنا، پاراوزنه برداری، گلبال (مردان)، فوتبال نابینایان، والیبال نشسته مردان و زنان، بسکتبال با ویلچر (مردان)، پاراتیروکمان و پاراتیراندازی ۱۱ رشته ای هستند که برای اعزام آنها به جمع بندی رسیده ایم و تقریبا حضورشان در ترکیب کاروان قطعی است.

در برخی رشته ها نماینده نداریم

سلگی در این زمینه افزود: در مورد رشته هایی مانند پاراشمشیربازی، پارادوچرخه سواری، پاراتنیس روی میز و ... باید منتظر حضور ورزشکاران‌شان در رویدادهای موردنظر باشیم تا اینگونه وضعیت سهمیه آنها مشخص شود. در مورد رشته هایی هم که وضعیت شان برای اعزام قطعی شده باید در مورد نفرات تیم شان با فدراسیون های مربوطه به جمع بندی برسیم. در کل اینکه قاعدتا ایران در برخی رشته ها برای این دوره بازی های پاراآسیایی نماینده نخواهد داشت.

لغو اعزام ها به بدنه کاروان آسیب زد

مدیر ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک با یادآوری اینکه به خاطر جنگ رمضان در برخی رشته ها با لغو اعزام مواجه شدیم، گفت: این موضوع آسیب جدی به بدنه کاروان ایران وارد کرد. اعزام فوتبال نابینایان به ژاپن کنسل شد درحالیکه این اعزام برای کسب سهمیه پارالمپیک هم بود. در پاراتیروکمان با لغو اعزام مواجه شدیم اگرچه رایزنی های بین المللی خود را آغاز کرده ایم تا به نوعی بتوانیم جبران داشته باشیم. اعزام پاراوزنه برداری هم به تایلند لغو شد اما سعی داریم اعزام دیگری را جایگزین کنیم.

ترکیب کاروان ناگویا نزدیک به هانگژو می شود

«حداکثر ترکیب کاروان ایران برای بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا چند نفر خواهد بود؟»، وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه هنوز فهرست اولیه و بلند خود را هم نهایی نکرده ایم، نمی توان پاسخ دقیقی به این پرسش داشت اما به احتمال زیاد ترکیب کاروان ایران برای ناگویا نزدیک به کاروان اعزامی به هانگژو خواهد بود.

بهره گیری از روانشناس و متخصص تغذیه

سلگی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه «یکی از تدابیر کمیته ملی پارالمپیک در شرایط جنگ گسترش حمایت ها از تیم ها و ورزشکاران است. در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟»، گفت: حضور تیم پیشتیبان شامل روانشناس و متخصص تغذیه در کنار هر یک از تیم ها از جمله این تدابیر است.

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در کمیته ملی پارالمپیک، تاکنون اعزام 11 رشته به بازی های پاراآسیایی قطعی شده است

ارائه مشروط مکمل به ورزشکاران

وی تاکید کرد: همچنین فعالیت بخش سنجش آکادمی در حوزه های مختلف در حال انجام است. سنجش آمادگی جسمانی آغاز شده و رشته به رشته در حال انجام است. بر اساس نتایج این ارزیابی ها و با نظر متخصص تغذیه که کنار تیم ها قرار داده شده اند، مکمل های موردنیاز را در اختیار ورزشکاران قرار می دهیم.

جذب جانبازان جنگ رمضان در قابل طرح «جانبازان وطن»

مدیر ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک همچنین در مورد طرح «جانبازان وطن» گفت: این طرحی است که در راستای جنگ رمضان و با مدیریت رئیس کمیته ملی پارالمپیک تدوین شد. هدف اصلی از این طرح سوق دادن جانبازان و به سمت ورزش است، عزیزانی که به واسطه جنگ دچار آسیب و محدودیت شده اند، می توانند با ثبت اطلاعات خود و در قالب این طرح، وارد ورزش شوند.