هدف گذاری کاروان ایران برای کسب ۴۸ مدال طلا در بازی های پاراآسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکردهای فدراسیون های ورزشی در ادامه سلسله نشست های خود، صبح امروز ( دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه) دو جلسه کارشناسی را به ریاست وزیر ورزش و جوانان در محل این وزارتخانه برگزار کرد.

نوبت نخست این جلسه به تحلیل وضعیت فدراسیون ورزش دانش آموزی اختصاص داشت. محور اصلی نشست مربوطه برنامه ریزی برای حضور در رویدادهای بین المللی پیش رو بود که مهمترین آن حضور در بازی های جهانی ژیمنازیاد زیر ۱۸ سال عنوان شد.

این رقابت ها در ۱۰ رشته والیبال ساحلی، دوومیدانی، تکواندو، شطرنج، کاراته، پارادوومیدانی، کشتی، جودو و دوچرخه سواری و روئینگ به صورت ارگومتر، آذر ماه سال جاری به میزبانی برزیل برگزار می شود.

بر این اساس و با دستور وزیر ورزش و جوانان هماهنگی های لازم میان این وزارتخانه و معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش انجام شده تا برنامه ریزی برای تشکیل اردوهای این بازی ها انجام شود.

برگزاری المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای و جام اقتدار ایران از جمله اقدامات هدفمندی بوده که معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در راستای حضور با کیفیت در ژیمنازیاد برزیل انجام داده است.

فدراسیون ورزش دانش آموزی علاوه بر بازی های جهانی ۲۰۲۶، شرکت در مسابقات تک رشته ای هندبال، بسکتبال، والیبال، موی تای، فوتبال و گلف مدارس جهان را نیز در تقویم دارد که در صدد است نسبت به اعزام نماینده های آن اقدام کند.

در جریان این نشست گزارش کاملی از فعالیت های صورت گرفته در حوزه ورزش مدارس از سوی محمد جعفری، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش ارائه شد و کارشناسان حاضر نیز نقطه نظرات و پیشنهاداتی خود را در خصوص برطرف کردن موانع و توسعه ورزش در این حوزه مطرح کردند.

اختصاص کارگروه یا کمیته ورزش دانش آموزی در معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش پیشنهاد سازنده ای بود که نصرالله سجادی، پیشکسوت و کارشناس ورزشی در این خصوص به آن اشاره کرد.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در جمع بندی خود از این جلسه گفت: دولت به جد درصدد است تا زنگ ورزش را از درس تربیت بدنی منفک کند. در حال حاضر این فضا در شواری عالی انقلاب فرهنگی نیز وجود دارد که این تصمیم اجرایی شود. تلاش ما بر این است که در طول هفته، یک روز کامل را در برنامه دانش آموزان قرار بدهیم. با توجه به زندگی شهر نشینی امروز، بیشتر از این که بخواهیم به توسعه ورزش قهرمانی کمک کنیم، هدف این است که با این برنامه به حوزه سلامت بچه ها کمک کنیم. ضمن این که می خواهیم از ظرفیت ۳۳ هزار معلم ورزشی نیز بهره مند شویم و رشته هایی را در مدارس وارد کنیم که نیاز به امکانات و زیرساخت ندارد و بیشتر جنبه تفریح و بازی را دارد. ما باید این کار را منطبق با جغرافیا و فرهنگ عملی کنیم.

دومین جلسه در این روز به ارزیابی از آخرین وضعیت کاروان پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مربوط بود. این بازی ها ۲۶ مهر ماه تا ۲ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

ایران تا کنون در هر چهار دوره بازی های پاراآسیایی حاضر شده و سهم آن دو عنوان چهارمی در بازی های ۲۰۱۰ گوانگجو و ۲۰۱۴ اینچئون و به ترتیب رتبه های سوم و دوم را در بازی های ۲۰۱۸ جاکارتا و ۲۰۲۲ هانگژو کسب کرده است.

اما حضور کاروان ورزش توانیابان و معلولین ایران برای این دوره قدری با چالش متفاوت شده است. مسئولان کمیته ملی پارالمپیک در حالی پیش بینی این را داشتند که بتوانند عنوان سومی تیمی بازی های ۲۰۲۶ را از آن خود کنند که حذف دو رشته قایقرانی و شطرنج از فهرست رقابت های ناگویا برای کشورمان خوشایند نیست. چرا که ایران در دوره گذشته بازی های پاراآسیایی، به واسطه این دو رشته ۶ مدال طلای ارزشمند کسب کرده بود.

چالش دوم وقوع جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران است که باعث عدم حضور نمایندگان کشورمان در تورنمنت های تدارکاتی یا مسابقات کسب سهمیه برای گرفتن مجوز ورودی مهمترین رویداد ورزشی قاره شده است.

با این اوصاف اما در حالی که کشور درگیر جنگ بوده اما اردوهای داخلی ملی پوشان در شهرهایی که مورد اصابت قرار نگرفتند یا کمتر تحت تاثیر جنگ بوده اند، برگزار شده تا این ورزشکار از شرایط مسابقه دور نباشند. طوری که تا کنون ۱۷۶ مرحله اردو در رشته های مختلف برگزار شده است.

طبق آخرین گزارشی که از سوی کمیته ملی پارالمپیک در این جلسه ارائه شد، پارادوومیدانی، پاراشنا، پاراوزنه برداری، پاراتیراندازی، پاراتیروکمان، پاراجودو، پاراتکواندو، پارادوچرخه سواری، پارابسکتبال، والیبال نشسته، فوتبال نابینایان، گلبال، بوچیا و پاراتنیس روی میز ۱۵ رشته ای هستند که حضور مردان توانیاب ایران در آن نهایی شده اشت. بانوان نیز قرار است در ۸ رشته این بازی های به میدان بروند.

جلسه کارشناسی کاروان اعزامی به بازی های پاراآسیایی با حضور مسئولان کمیته ملی پارالمپیک ، فدراسیون ورزش های توانیابان و جانبازان، فدراسیون ها و انجمن های مربوطه برگزار شد و هر یک به تفکیک گزارش وضعیت رشته های تحت پوشش خود را ارائه کردند.

طبق پیش بینی کمیته ملی پارالمپیک هدف گذاری کاروان ورزش کشورمان برای بازی های ناگویا کسب ۴۴ تا ۴۸ مدال طلا است که همچون ادوار گذشته پارادوومیدانی و پاراتکواندو بیشترین سهم را در سبد مدالی ایران خواهد داشت.

وزیر ورزش و جوانان در پایان این جلسه گفت: امروز جدای از این که از ورزشکاران می خواهیم در میدان مبارزه با دشمن باشند، در میدان مسابقه هم مدال آوری کنند. اردوها نباید تعطیل باشند و در صورت احتمال شروع دوباره جنگ باید از ظرفیت استان هایی که مورد اصابت قرار نمی گیرند، استفاده کنیم. وزارت ورزش نیز از این استان ها حمایت مالی می کند تا این کاروان حضور قدرتمندی در بازی های ناگویا داشته باشد. من اخیرا دیدارهایی را با وزرای ورزش کشورهای ترکیه، روسیه وجمهوری آذربایجان داشته ام و مراودات لازم را در خصوص شرایطی کنونی کشور انجام داده ام. حتی اگر نیاز باشد، ما می توانیم تیمهای ملی را برای برگزاری اردوها و مسابقات تدارکاتی به این کشورها بفرستیم.