به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صد الله اسماعیل‌زاده عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار کرد: فضای امیدبخش رسانه‌ای نباید ما را از واقعیت‌های موجود غافل کند، چرا که شرایط موجود فراتر از آن چیزی است که در ظاهر دیده می‌شود.

وی با اشاره به تعطیلی دروس حوزه در این ایام افزود: تصمیم‌گیری‌ها در سطوح کلان حوزه با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور انجام شده و این امر نشان‌دهنده اهمیت حضور حوزه‌های علمیه در میدان‌های فرهنگی و اجتماعی است.

مدیر حوزه علمیه مازندران با بیان اینکه حوزه‌های علمیه در خط مقدم تقابل فکری با نظام سلطه قرار دارند، تصریح کرد: حوزه صرفاً یک نهاد آموزشی نیست، بلکه قرارگاهی برای هدایت فکری جامعه محسوب می‌شود و باید این نقش را به‌صورت میدانی ایفا کند.

اسماعیل‌زاده با تأکید بر اهمیت «جهاد تبیین» خاطرنشان کرد: تبیین صحیح مسائل کلان، به‌ویژه در شرایط گذار نظام بین‌الملل، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با سطح فهم مخاطبان است و حوزه‌های علمیه در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند.

وی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت اجتماعی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جامعه است، فعالان فرهنگی باید با درک صحیح از فضا، در مسیر تقویت انسجام ملی گام بردارند.

مدیر حوزه علمیه مازندران در پایان با اشاره به اهمیت تقویت ارتباط با مردم افزود: باید از ظرفیت‌های اجتماعی ایجادشده برای رفع شبهات، بازسازی اعتماد عمومی و گسترش ارتباط روحانیت با اقشار مختلف جامعه به‌صورت هدفمند استفاده شود.