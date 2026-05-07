میز خدمت مسئولان در تجمع مردم تنگ ارم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله برنامه‌های پاسخگویی مستقیم، میز خدمت مسئولان بخش ارم پنجشنبه شب و همزمان با تجمع پرشور و خودجوش مردمی در شهر تنگ ارم برگزار شد.



این برنامه که پس از پوشش موفق میز خدمت در تمامی ۲۰ روستای بخش ارم (در هفته‌ها و ماه‌های اخیر) صورت گرفت، این بار با تغییر رویکرد و با هدف بهره‌گیری از حضور حداکثری مردم در تجمعات شبانه، در فضایی معنوی و صمیمی برپا شد.

از گزارش عملکرد تا وعده شبانه مدیران

در این برنامه شبانه، سید حسین جعفری، بخشدار بخش ارم، به همراه رؤسا و نمایندگان همه ادارات دولتی بخش، پیش از آغاز سخنرانی‌ها، در میان مردم حضور یافتند و پای درددل و مسائل شهروندان نشستند.

بخشدار ارم در حاشیه این میز خدمت اعلام کرد: از فردا شب بنده به عنوان خدمتگزار مردم، گزارش عملکرد بخشداری را در این تجمع شبانه ارائه خواهم داد تا مردم شریف در جریان دقیق اقدامات صورت‌گرفته قرار گیرند.



وی گفت: همچنین بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از شب‌های آینده، هر شب یک اداره دولتی در این تجمع حاضر شده و گزارش عملکرد خود را در حوزه مأموریتی خویش به اطلاع اهالی شریف شهر تنگ ارم و بخش ارم خواهد رساند.

حاضرین در این تجمع ضمن تقدیر از این اقدام جهادی، مطالبات خود را در حوزه‌های عمران شهری و روستایی، آب شرب، اشتغال جوانان و تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای به صورت چهره‌به‌چهره با مسئولان در میان گذاشتند. مقرر شد مسائل مطروحه تا حصول نتیجه پیگیری شود.

این رویکرد جدید که تلفیقی از تجمع خودجوش مردمی و شفافیت دولتی است، با استقبال گسترده خانواده‌های معظم شهدا، جوانان و معتمدین محلی مواجه شده و قرار است به صورت مستمر در شب‌های آتی ادامه یابد.