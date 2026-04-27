۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰

پزشکیان خطاب به رانندگان: شما قهرمانان بی‌ادعای جاده‌ها هستید

پزشکیان خطاب به رانندگان: شما قهرمانان بی‌ادعای جاده‌ها هستید

رئیس‌جمهور نوشت: به همه رانندگان زحمتکش و غیرتمند که در سخت‌ترین روزها و حتی در دل بحران‌ها و جنگ، بی‌وقفه چرخه تأمین کشور و حمل و نقل عمومی را زنده نگه داشتند، درود می‌فرستم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به همه رانندگان زحمتکش و غیرتمند که در سخت‌ترین روزها و حتی در دل بحران‌ها و جنگ، بی‌وقفه چرخه تأمین کشور و حمل و نقل عمومی را زنده نگه داشتند، درود می‌فرستم. شما قهرمانان بی‌ادعای جاده‌ها هستید؛ با همه توان در کنار شما برای خدمت به مردم ادامه می‌دهیم.»

زهرا علیدادی

