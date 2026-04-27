نظام سلامت برای همه سناریوهای جنگی آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به ضرورت کسب تجربه عملی در حوزه درمان‌های اورژانسی افزود: همان‌گونه که در صدور گواهی‌های تخصصی جراحی، انجام تعداد مشخصی از اعمال جراحی الزامی است، در مدیریت بحران‌های جنگی نیز کادر سلامت باید از قبل آموزش دیده و تمرین کرده باشند تا در شرایط واقعی دچار سردرگمی نشوند.

وی با مرور تجربیات جنگ‌های گذشته تصریح کرد: نوع مواجهه نظام سلامت در جنگ تحمیلی هشت‌ساله با شرایط امروز متفاوت است؛ در شرایط فعلی، با پدیده‌هایی مانند بمباران گسترده، آسیب‌های ناشی از انفجار و اسیب های انسانی فراوانی روبه‌رو هستیم که نیازمند دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های متفاوتی است.

ظفرقندی ادامه داد: وزارت بهداشت برای تمامی سناریوهای احتمالی از جمله حوادث شیمیایی، میکروبی و پرتویی، دستورالعمل‌های مشخص، مراکز معین و بیمارستان‌های پشتیبان را از پیش تعریف کرده و این آمادگی‌ها در سطح کشور ایجاد شده است.

وی با اشاره به مدیریت جابجایی جمعیت در شرایط بحران، گفت: در شرایط جنگی، جابجایی ناگهانی جمعیت به استان‌های دیگر رخ می‌دهد که تامین نیازهایی مانند دارو، شیرخشک و خدماتی نظیر دیالیز، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است و این اقدامات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده است.

وزیر بهداشت با تاکید بر تداوم خدمات جاری نظام سلامت، افزود: برخلاف شرایط معمول جنگ در دیگر کشورها، خدمات بهداشتی متوقف نشد و تنها در یک بازه زمانی، بیش از ۷۰۰ هزار مورد واکسیناسیون کودکان انجام شده است. همچنین مراقبت از مادران باردار حتی در صورت جابجایی به سایر استان‌ها، به‌صورت تلفنی و مستمر پیگیری شده است.

وی درباره وضعیت ذخایر راهبردی نیز اظهار داشت: در حوزه خون، ذخیره معمول کشور حدود سه روز است، اما در حال حاضر این میزان به ۹ روز افزایش یافته و در حوزه سرم و تجهیزات مصرفی نیز وضعیت ذخایر، مطلوب ارزیابی می‌شود.

ظفرقندی با اشاره به خسارات وارده به زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی گفت: حدود ۲۴۰ مرکز بهداشتی، ۵۰ پایگاه اورژانس و ۶۴ دستگاه آمبولانس دچار آسیب شدند. همچنین حدود ۵۰ مرکز بیمارستانی و ۴۰ مرکز دارویی شامل انبارها، مراکز پخش و تولید نیز مورد تهاجم قرار گرفته‌اند که بخشی از آن‌ها نیازمند بازسازی جدی است.

وی با بیان اینکه آمار مجروحان به حدود ۴۰ هزار نفر می‌رسد که بخش عمده آن‌ها غیرنظامی هستند، افزود: تعداد شهدای این حوادث نیز حدود ۳۸۰۰ نفر بوده است.

وزیر بهداشت یکی از نقاط قوت نظام سلامت را حضور مستمر و حرفه‌ای کادر سلامت در صحنه عنوان کرد و گفت: در تمامی مناطق درگیر از جمله مناطق هدف بمباران، نیروهای بهداشتی و درمانی بدون وقفه به ارائه خدمات پرداخته‌اند و این حضور موجب افزایش آرامش روانی جامعه شده است.

ظفرقندی همچنین به چالش‌های حوزه دارو اشاره کرد و گفت: آسیب به زیرساخت‌های صنعتی و اختلال در تأمین مواد اولیه، از جمله پلی‌پروپیلن و آلومینیوم مورد نیاز بسته‌بندی دارو، موجب افزایش قابل توجه هزینه‌ها شده است. همچنین مشکلات ارزی و اختلال در حمل‌ونقل، روند واردات دارو را با دشواری‌هایی مواجه کرد.

وی در پایان تاکید کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح دولت، تلاش بر آن است تا این چالش‌ها برطرف شود و نظام سلامت کشور در صورت تداوم شرایط بحرانی، با آمادگی کامل به ارائه خدمات ادامه دهد.