به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل عصر دوشنبه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان‌شرقی، با اشاره به جایگاه رفیع خدمت‌رسانی به نیازمندان، اولویت اصلی نظام اسلامی را ایجاد ساختارهای عدالت‌محور دانست و اظهار داشت: اگرچه احسان و نیکوکاری در فرهنگ دینی ما جایگاه ویژه‌ای دارد، اما تحقق عدالت اجتماعی مقدم بر آن است؛ چرا که عدالت، ریشه فقر را هدف قرار می‌دهد و از گسترش آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر اینکه کمک‌های مقطعی تنها مُسکنی برای کاهش آلام نیازمندان است، خاطرنشان کرد: توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش از طریق مهارت‌آموزی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، باید در اولویت برنامه‌های کمیته امداد باشد تا مددجویان عزیز به جایگاه خوداتکایی و عزت‌نفس دست یابند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت سازماندهی و جهت‌دهی نذورات مردمی تأکید کرد و افزود: باید با نیازسنجی دقیق و واقعی در مناطق محروم، نذورات و کمک‌های مؤمنانه مردم به گونه‌ای هدایت شود که بیشترین اثربخشی را در حل مشکلات معیشتی و زیرساختی خانواده‌های محروم داشته باشد.

در این دیدار، مدیرکل کمیته امداد استان نیز گزارشی از اقدامات انجام‌یافته در حوزه‌های اشتغال، مسکن و حمایت‌های معیشتی ارائه کرد و رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان را نقشه راه فعالیت‌های آتی این نهاد حمایتی دانست.