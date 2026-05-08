امام جمعه تبریز: خلیج فارس خانه ماست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت روز خلیج فارس، اظهار داشت: بنیادهای امنیتی این آبراهه راهبردی کاملاً دگرگون شده و سرنوشت کشورهای منطقه به یکدیگر گره خورده است.

وی با یادآوری فرمایش امام خمینی (ره) که «خلیج فارس خانه ماست»، تصریح کرد: ما تا امروز لطف کردیم و این آبراهه را در اختیار دیگران برای عبور کشتی‌هایشان قرار دادیم، اما همه بدانند که خلیج فارس مال ماست و ما تعیین می‌کنیم چه کسی برود و چه کسی بیاید.

امام جمعه تبریز با انتقاد از برخی کشورهای منطقه افزود: هر چقدر به آنها کمک کردیم، به جای آنکه پای کار اسلام و منطقه بیایند، طرف صهیونیست‌ها و آمریکا را گرفتند.

وی هشدار داد: کشورهای منطقه اگر بخواهند در خلیج فارس ماجراجویی کرده و پای اسرائیل و آمریکا را به اینجا باز کنند، ما هرگز اجازه نخواهیم داد.

مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیب دیدن تعدادی از زیرساخت‌های انرژی در جنگ تحمیلی سوم، از مردم خواست صرفه‌جویی در مصرف آب و برق را جدی گرفته و به ادارات پرمصرف نیز تذکر داد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت ۳۱ میلیونی ثبت‌نام‌شدگان در سامانه «جان‌فدا» از دولت درخواست کرد: چرا از این ظرفیت عظیم مردمی برای نظارت بر بازار و مقابله با گران‌فروشی استفاده نمی‌کنید؟ از همین افراد در محلات برای کنترل بازار بهره بگیرید.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به کاهش نرخ جمعیت کشور، هشدار داد: جمعیت یکی از فاکتورهای کلیدی در جنگ و دفاع ملی است و اگر امروز این موضوع را جدی نگیریم، دیگر نمی‌توانیم وضعیت را به شرایط مطلوب بازگردانیم.