به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل عصر یکشنبه در جمع مردم مؤمن و انقلابی شهر کلوانق، ضمن تقدیر از حضور مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، علما و نیروهای مسلح اظهار داشت: پیشرفت در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و اقتصاد نیازمند نیروی انسانی جوان، باانگیزه و کارآمد است و باید از ظرفیت جوانان برای آبادانی کشور بهره برد.

وی با انتقاد از سیاست‌های کاهش جمعیت در دهه‌های گذشته و تاکید بر اهمیت فرزندآوری، افزود: قدرت، پیشرفت علمی، توسعه صنعت و ساختار قدرتمند یک مملکت به جمعیت و نیروی جوان آن بستگی دارد. اگر امروز در جهان حرفی برای گفتن داریم و دشمنانی چون آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی‌توانند آسیبی به این مرز و بوم برسانند، به برکت حضور همین جوانان غیور، مقاومت مردم و خون پاک شهداست.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه از جمله تامین امنیت تنگه هرمز و ایستادگی در برابر مستکبران، تصریح کرد: امنیت و قدرت امروز ما در سایه هدایت‌های مقام معظم رهبری و حضور همیشه در صحنه مردم و نیروهای مسلح رقم خورده است و دشمنان به خوبی می‌دانند که نمی‌توانند خدشه‌ای به این اقتدار وارد کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل در بخش دیگری از سخنان خود به بیان توصیه‌های اخلاقی پرداخت و گفت: حفظ دین و نظام اسلامی تنها به عبادت‌های فردی نیست؛ بلکه عمل به دستورات الهی، رعایت حلال و حرام و دستگیری از مستمندان از ارکان اساسی تقواست. انسان‌های با تقوا باید مراقب رفتار خود در جامعه باشند و از محرمات دوری کنند.

وی در پایان با تاکید بر لزوم وحدت، مهربانی و صله رحم در جامعه خاطرنشان کرد: رحمت پروردگار شامل حال کسانی می‌شود که به همنوعان خود، به‌ویژه افراد بی‌بضاعت و نیازمند رحم کنند. از تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران انتظار می‌رود با همدلی، در مسیر خدمت‌رسانی به این مردم شریف از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.