حفظ محیط زیست همگام با حضور مردمی در تجمعات خیابانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست، محمد مدادی رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان گفت: سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با هدف ترویج مشارکت مردم در تاب‌آوری محیط زیستی در نبرد با دشمنان کشور، در محل تجمعات حماسی شبانه مردم در این روزها، همکاری مشترک می‌کنند.



وی گفت: در جنگ رمضان علاوه بر شکست دشمن امریکایی-صهیونی در میدان نبرد، عرصه بین‌المللی و افکار عمومی جهان، یک دستاورد دیگر برای کشور رقم خورده و آن، ایجاد فضای همدلی، یکپارچگی و حضور حماسی مردم در صحنه داخلی بوده که احیا و شکوفایی ظرفیت بزرگی از سرمایه اجتماعی کشور را به همراه داشته است.



وی با اشاره به ارتکاب جنایات محیط زیستی دشمن در حمله ناجوانمردانه به زیرساخت‌های انرژی، تهدید منابع آب و هدف قرار دادن زیستگاه‌های طبیعی افزود: هدف این جنایت‌ها، آسیب به تاب‌آوری زیستی کشور بوده و ضروری است مردم باایمان و وطن دوست کشورمان نسبت به تبعات ناشی از این رویکرد خصمانه آشنایی پیدا کنند و همان‌گونه که با حضور در میادین شهر، حماسه خلق کردند، در عرصه افزایش پایداری محیط زیستی کشور نیز نقش‌آفرینی نمایند.

رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان گفت: با این رویکرد و طبق تعامل و همکاری شکل گرفته فیمابین سازمان‌های حفاظ محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جهت ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست به‌ویژه مصرف بهینه انرژی و آب در راستای تاکیدات رئیس جمهور، پسماند و مدیریت سبز در منزل، تجمعات و محیط‌های اجتماعی، مقرر شده تا با برپایی موکب‌های مشترک و با استفاده ازظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و علاقه‌مندان و فعالان محیط زیست و همچنین نیروهای بسیج کارکنان دو دستگاه نسبت به ارائه اطلاعات، آموزشی و ترغیب شهروندان انجام وظیفه کنند.