نجات پیرمرد ۷۲ساله در ارتفاعات «خرگوشناب» سلسله

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی‌محمدی در سخنانی، اظهار داشت: ظهر امروز دوشنبه گزارشی مبنی بر گرفتار شدن یک مرد ۷۲ساله در ارتفاعات کوه‌های «خرگوش ناب» شهرستان سلسله به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان به محل حادثه اعزام شد و پس از رسیدن به منطقه و انجام ارزیابی اولیه، عملیات فنی نجات را آغاز کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به شرایط سخت و صعب‌العبور منطقه، گفت: نیروهای امدادی با برپایی کارگاه فنی و اجرای عملیات تخصصی صعود و فرود، موفق شدند پس از چهار ساعت تلاش مستمر، فرد گرفتار را به‌صورت ایمن از ارتفاعات پایین آورده و از ناحیه خطر خارج کنند.

علی‌محمدی، ضمن تقدیر از عملکرد تیم امداد و نجات کوهستان، از شهروندان خواست هنگام حضور در مناطق کوهستانی و طبیعت‌گردی، نکات ایمنی را رعایت کرده و پیش از صعود، از شرایط مسیر، وضعیت جسمانی و تجهیزات مناسب اطمینان حاصل کنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.