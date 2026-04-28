  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۷

نجات جان مرد ۶۵ ساله در منطقه صعب‌العبور «ایلانکش» کلیبر

کلیبر-مردی ۶۵ ساله که دچار عارضه حاد قلبی در روستای صعب‌العبور «ایلانکش» شده بود، با تلاش چهار ساعته نیروهای هلال‌احمر و اورژانس به نقطه امن منتقل و تحویل تیم درمان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، وقوع عارضه قلبی برای یک مرد ۶۵ ساله در روستای سخت‌گذر «ایلانکش» شهرستان کلیبر به مرکز اورژانس این شهرستان اعلام شد.

با توجه به شرایط بحرانی بیمار و دشواری مسیر دسترسی، تیم عملیاتی پایگاه قلعه‌دره‌سی جمعیت هلال‌احمر کلیبر به همراه نیروهای اورژانس فوراً به محل اعزام شدند.

تیم امدادی پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و طی مسیر کوهستانی و پرچالش روستا، توانست بیمار را در عملیاتی حدود چهار ساعته به نقطه امن منتقل کرده و برای ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس تحویل دهد.

