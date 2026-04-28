به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، وقوع عارضه قلبی برای یک مرد ۶۵ ساله در روستای سختگذر «ایلانکش» شهرستان کلیبر به مرکز اورژانس این شهرستان اعلام شد.
با توجه به شرایط بحرانی بیمار و دشواری مسیر دسترسی، تیم عملیاتی پایگاه قلعهدرهسی جمعیت هلالاحمر کلیبر به همراه نیروهای اورژانس فوراً به محل اعزام شدند.
تیم امدادی پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و طی مسیر کوهستانی و پرچالش روستا، توانست بیمار را در عملیاتی حدود چهار ساعته به نقطه امن منتقل کرده و برای ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس تحویل دهد.
