۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸

ایجاد ۹۶۰۰ شغل از طریق صندوق‌های قرض‌الحسنه بسیج در خراسان‌جنوبی

بیرجند - مسئول بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی از حمایت ۹۶۰۰ فرصت شغلی و کسب رتبه برتر جذب تسهیلات در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری عصر دوشنبه در نشست کارگروه استانی بسیج سازندگی که با محوریت بررسی عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی برگزار شد، اظهار کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی بسیج به عنوان یک ابزار مؤثر در اشتغالزایی و تقویت اقتصاد مردم‌محور، با بیش از ۴۳ هزار عضو در سراسر استان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: طی شش سال گذشته، بیش از ۹۶۰۰  شغل از طریق این صندوق‌ها ایجاد و حمایت شده است. همچنین ۴۶ تعاونی نیز از دل این صندوق‌ها به ثمر نشسته است.

هنری با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در ایجاد این صندوق‌ها و هدایت تسهیلگران در مناطق مختلف استان، گفت: تسهیلگران به‌طور دقیق افراد واجد شرایط را شناسایی کرده و این امر موجب کاهش انحراف تسهیلات اشتغال شده است.

وی ادامه داد: بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی در ثبت اشتغال در سامانه رصد، رتبه اول را بین دستگاه‌های اجرایی کشور به خود اختصاص داده است. طی یک سال گذشته، هزار و ۶۴۰ نفر در این سامانه ثبت اشتغال شده‌اند.

مسئول بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی در پایان گفت: این موفقیت‌ها نتیجه تلاش‌های مستمر تسهیلگران و حضور مردم در صندوق‌های قرض‌الحسنه بسیج است که توانسته‌اند با جذب تسهیلات در سطح بالایی، گام‌های مؤثری در راستای ایجاد اشتغال و کاهش معضلات اقتصادی بردارند.

کد مطلب 6813157

