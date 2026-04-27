به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری عصر دوشنبه در نشست کارگروه استانی بسیج سازندگی که با محوریت بررسی عملکرد صندوقهای قرضالحسنه مردمی برگزار شد، اظهار کرد: صندوقهای قرضالحسنه مردمی بسیج به عنوان یک ابزار مؤثر در اشتغالزایی و تقویت اقتصاد مردممحور، با بیش از ۴۳ هزار عضو در سراسر استان فعالیت میکنند.
وی افزود: طی شش سال گذشته، بیش از ۹۶۰۰ شغل از طریق این صندوقها ایجاد و حمایت شده است. همچنین ۴۶ تعاونی نیز از دل این صندوقها به ثمر نشسته است.
هنری با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در ایجاد این صندوقها و هدایت تسهیلگران در مناطق مختلف استان، گفت: تسهیلگران بهطور دقیق افراد واجد شرایط را شناسایی کرده و این امر موجب کاهش انحراف تسهیلات اشتغال شده است.
وی ادامه داد: بسیج سازندگی خراسانجنوبی در ثبت اشتغال در سامانه رصد، رتبه اول را بین دستگاههای اجرایی کشور به خود اختصاص داده است. طی یک سال گذشته، هزار و ۶۴۰ نفر در این سامانه ثبت اشتغال شدهاند.
مسئول بسیج سازندگی خراسانجنوبی در پایان گفت: این موفقیتها نتیجه تلاشهای مستمر تسهیلگران و حضور مردم در صندوقهای قرضالحسنه بسیج است که توانستهاند با جذب تسهیلات در سطح بالایی، گامهای مؤثری در راستای ایجاد اشتغال و کاهش معضلات اقتصادی بردارند.
