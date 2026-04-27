  1. سیاست
  2. دولت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

عارف: آنان که سوخت هواپیما به ما نمی‌فروختند، پای میز مذاکره آمده‌اند

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: زمانی برای زمین‌گیر کردن ایران از فروش سوخت به هواپیماهای ما دریغ کردند اما امروز همان کشورها پای میز مذاکره با ایران آمده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روزگاری برای زمین‌گیر کردن ملت ایران، از فروش سوخت به هواپیماهای ما دریغ کردند. امروز همان کشورها برای تداوم شریان‌های انرژی خود، پای میز مذاکره با ایران آمده‌اند. این ثمره ایستادگی است؛ از "تحریم پذیری" به مرحله "مرجعیت در تأمین نیازهای اساسی" رسیده‌ایم.»

کد مطلب 6813165
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها