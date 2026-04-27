به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روزگاری برای زمین‌گیر کردن ملت ایران، از فروش سوخت به هواپیماهای ما دریغ کردند. امروز همان کشورها برای تداوم شریان‌های انرژی خود، پای میز مذاکره با ایران آمده‌اند. این ثمره ایستادگی است؛ از "تحریم پذیری" به مرحله "مرجعیت در تأمین نیازهای اساسی" رسیده‌ایم.»