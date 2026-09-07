اسقاط ۶۵۰ هزار خودروی فرسوده در دو سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، در کارگروه همکاری دولت و دانشگاه برای مدیریت آلودگی هوا که روز دوشنبه در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با قدردانی از حضور استادان و خبرگان حوزه آلودگی هوا، افزود: ورود ظرفیت علمی و دانشگاهی به موضوع آلودگی هوا به عنوان یکی از ابرچالش‌های محیط زیستی کشور، اقدامی ارزشمند است و سازمان حفاظت محیط زیست از بهره‌گیری از نظرات تخصصی و مشورتی دانشگاهیان استقبال می‌کند.

وی آلودگی هوا را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های محیط زیستی کشور دانست و گفت: بر اساس پیمایش اجتماعی نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۳، حل مشکل آلودگی هوا از مطالبات مهم مردم از دولت بوده است و به رسمیت شناختن این موضوع به عنوان یک مساله پیچیده و چندبعدی، گام نخست برای حل آن است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در استفاده از ظرفیت گروه‌های مرجع علمی و دانشگاهی اظهار کرد: تجربه همکاری با دانشگاه در حوزه مدیریت منابع آب نشان داد که نظرات علمی می‌تواند به عنوان پشتوانه تصمیمات و نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد و در حوزه آلودگی هوا نیز از این ظرفیت استقبال می‌کنیم.

انصاری با اشاره به شرایط اقتصادی، تحریم‌ها، ناترازی انرژی و محدودیت منابع آب گفت: با وجود محدودیت‌های موجود، اقدامات در حوزه آلودگی هوا متوقف نشده است، طی ۲ سال گذشته حدود ۶۵۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده و اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز با هدف ایجاد ابزارهای تشویقی برای افزایش اسقاط انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به استفاده از مازوت کم‌گوگرد در نیروگاه‌های واقع در بافت‌های مسکونی افزود: سال گذشته برای نخستین بار حدود ۴۲۰ میلیون لیتر مازوت کم‌گوگرد در اختیار نیروگاه‌ها قرار گرفت و استفاده از این سوخت در نیروگاه شازند موجب شد تعداد روزهای دارای آلودگی ناشی از دی‌اکسید گوگرد در شهر اراک از ۲۸ روز در سال ۱۴۰۳ به ۲ روز در سال ۱۴۰۴ کاهش یابد.

انصاری، نوسازی ناوگان فرسوده را از اولویت‌های اصلی کاهش آلودگی هوا عنوان کرد و گفت: نوسازی کامیون‌ها و کشنده‌های بالای ۵۰ سال با استفاده از گواهی صرفه‌جویی انرژی، نوسازی خودروهای سواری فعال در سکوهای اینترنتی با خودروهای برقی و هیبریدی و همچنین جایگزینی و اسقاط ۲۰ هزار موتورسیکلت فرسوده با موتورسیکلت‌های برقی در دستور کار قرار دارد.

وی، ارتقای سازوکار معاینه فنی، نظارت بر تولید وسایل نقلیه، اجباری‌سازی استاندارد کاتالیست و الزام انجام آزمون آلایندگی در انتهای خط تولید خودرو را از دیگر اقدامات در دست پیگیری برشمرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را اقدامی مؤثر در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی دانست و گفت: ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر از حدود یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات در ابتدای سال ۱۴۰۳ به حدود ۶ هزار مگاوات رسیده است.

انصاری با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی گفت: کارگروه علمی باید در ساحت علمی و تخصصی خود فعالیت کند و پیشنهادهای ارائه‌ شده نیز باید در چارچوب وظایف دستگاه‌های اجرایی و بدون ایجاد ساختارهای موازی دنبال شود.

وی از اعضای کارگروه خواست پیشنهادات خود را در قالب راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و با تفکیک اقداماتی که نیازمند منابع مالی نیستند، ارائه کنند تا در شرایط محدودیت منابع، اقدامات اولویت‌دار با سرعت بیشتری دنبال شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برگزاری حدود ۱۴ جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در دولت چهاردهم گفت: اولویت سازمان در شرایط فعلی، بر اساس سیاهه انتشار، کاهش آلایندگی ناشی از ناوگان فرسوده، اسقاط خودروها، کشنده‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده است و در کنار آن، برقی‌سازی ناوگان، اصلاح سازوکار معاینه فنی و استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک نیز دنبال می‌شود.

انصاری با قدردانی از تلاش‌های استادان و صاحب‌نظران حاضر در نشست تأکید کرد: انتظار حل یکباره همه مشکلات آلودگی هوا وجود ندارد، اما می‌توان با اولویت‌بندی و اجرای اقدامات مؤثر، به صورت گام‌به‌گام برای کاهش آلودگی هوا حرکت کرد.