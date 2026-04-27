طرح جامع قروه مبنای توسعه شهری است؛ چالش کمبود زمین در نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای مسکن شهر قروه که با حضور فرماندار، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: سند اصلی توسعه قروه، طرح جامع این شهر است و در بازنگری جدید تلاش شده نیازهای شهرستان بهصورت دقیق احصا و در مسیر اجرا کاربردی شود.
وی با اشاره به چالشهای پیشروی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان و بهویژه شهرستان قروه افزود: کثرت متقاضیان در کنار کمبود زمین از مهمترین مشکلات این حوزه است که روند اجرای پروژهها را با دشواری مواجه کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: رویکرد ما در اجرای پروژههای مسکن، واگذاری امور به مردم و متقاضیان است تا ضمن تسریع در روند ساخت، مشارکت مردمی نیز تقویت شود.
قادری با بیان اینکه تأمین زمین و اجرای طرحهای مسکن ماهیتی فرابخشی دارد، تصریح کرد: رفع موانع موجود در مسیر تأمین زمین مورد نیاز طرحهای مسکن در شهرهای استان از جمله قروه، نیازمند همکاری و اقدامات عملی سایر دستگاههای اجرایی است.
