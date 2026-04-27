آخرین وضعیت امدادرسانی در مناطق سیل زده ایلام

حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارشهای شدید و وقوع سیلاب در شهرستانهای چرداول و سیروان، جمعیت هلالاحمر استان ایلام عملیات امدادرسانی گستردهای را با محوریت تخلیه آب منازل و حمایت از خانوادههای آسیبدیده آغاز کرده است.
مدیرعامل هلالاحمر استان با اعلام جزئیات این عملیات گفت: بلافاصله پس از وقوع سیلاب، در مجموع ۸ تیم امدادی به مناطق تحت تأثیر اعزام شدند؛ ۲ تیم در چرداول و ۶ تیم در سیروان که شامل تیم واکنش سریع، امداد و نجات کوهستان، پایگاههای جادهای و تیمهای پشتیبان مرکز استان بودند.
به گفته وی، در چرداول عملیات تخلیه آب منازل با اولویت مناطق مسکونی انجام شده و برای یک خانواده در روستای باغله اسکان اضطراری و چادر، پتو، موکت و بستههای غذایی توزیع شده است.
محمدیمقدم با اشاره به عملیات در سیروان افزود: در این شهرستان تاکنون آب ۱۲ منزل تخلیه شده و خدمات امدادی بدون وقفه ادامه دارد.
وی تأکید کرد: تیمهای هلالاحمر با توجه به تداوم ناپایداریهای جوی در حالت آمادهباش قرار دارند و تا عادی شدن شرایط در مناطق سیلزده حضور خواهند داشت.
وی افزود: عملیات ارزیابی خسارات نیز توسط گروههای تخصصی در هر دو شهرستان در حال انجام است تا اقدامات حمایتی در سریعترین زمان ممکن به اجرا گذاشته شود.
نظر شما