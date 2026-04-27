خروجی سد دز به ۹۰۰ مترمکعب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانداری اندیمشک در اطلاعیهای هشدار داد: بر اساس اعلام مسئولان مربوطه، جهت مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب احتمالی، خروجی سد دز تا حدود ۹۰۰ مترمکعب بر ثانیه افزایش یافته است.
در این اطلاعیه تأکید شده است: از نزدیک شدن به حریم و بستر رودخانه دز و رودخانههای پاییندست به طور جدی خودداری کنید.
فرمانداری اندیمشک افزود: از اتراق، شنا، ماهیگیری و هرگونه فعالیت تفریحی در حاشیه رودخانه تا ایجاد شرایط عادی و امن، پرهیز نمایید.
در این هشدار آمده است: کشاورزان همچنین دامداران، دامها، ادوات کشاورزی و تجهیزات خود را از حاشیه رودخانه جابهجا کنند.
