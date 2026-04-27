  1. استانها
  2. خوزستان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۱۵

خروجی سد دز به ۹۰۰ مترمکعب رسید

اندیمشک – فرمانداری اندیمشک اعلام کرد: خروجی سد دز تا حدود ۹۰۰ مترمکعب بر ثانیه افزایش یافته است؛ از شهروندان به ویژه کشاورزان، دامداران و مسافران خواسته شد از حریم رودخانه دوری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانداری اندیمشک در اطلاعیه‌ای هشدار داد: بر اساس اعلام مسئولان مربوطه، جهت مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب احتمالی، خروجی سد دز تا حدود ۹۰۰ مترمکعب بر ثانیه افزایش یافته است.

در این اطلاعیه تأکید شده است: از نزدیک شدن به حریم و بستر رودخانه دز و رودخانه‌های پایین‌دست به طور جدی خودداری کنید.

فرمانداری اندیمشک افزود: از اتراق، شنا، ماهیگیری و هرگونه فعالیت تفریحی در حاشیه رودخانه تا ایجاد شرایط عادی و امن، پرهیز نمایید.

در این هشدار آمده است: کشاورزان همچنین دامداران، دام‌ها، ادوات کشاورزی و تجهیزات خود را از حاشیه رودخانه جابه‌جا کنند.

کد مطلب 6813249

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها