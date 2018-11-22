پیمان جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: شهرداری در شهرهای اندیمشک نسبت به لایروبی مناطق اقدام و دستگاههای خدمترسان را برای حوادث احتمالی در باران آتی که برابر پیشبینیها ۷۲ ساعت به طول خواهد انجامید مهیای خدمترسانی به شهروندان کنند.
وی با تاکید بر لزوم آمادگی نیروهای دستگاههای خدماتی برای خدمت و پیشگیری از حوادث افزود: کلیه دستگاهها برای خدمت در در طول ۷۲ ساعت بارش باران کشیک تشکیل داده و آماده خدمترسانی باشند.
فرماندار اندیمشک گفت: در ارتباط با بارش روز جمعه توسط اداره امور عشایر و سایر دستگاههای مسئول به شهروندان در ارتباط با دوری از رودخانهها و مسیرهای سیلابی هشدار و عشایر، روستائیان و عموم شهروندان را احتمال بروض خطر آگاه سازند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت نکات طرح شده در ستاد بحران و تاکید بر توجه به هشدارها اعلام شده افزود: تعدادی از روستاهای حومه سد بالارود اندیمشک با توجه به احتمال مخاطرات و نیز پیشبینی حجم بالای بارشها جابجا میشوند.
جهانگیری افزود: کلیه نیروهای شهرداریها در شهرستان اندیمشک و اعضای ستاد بحران با تشکیل کشیک در محیطهای اداری در حالت آمادهباش هستند.
فرماندار اندیمشک اظهار کرد: پیشبینیها بر اساس الگوهای هواشناسی از احتمال بارش در روز جمعه به مدت ۷۲ ساعت در شهرستان اندیمشک و ایجاد مخاطرات در نزدیکی رودخانهها و مسیر سیلابها بوده از این روی از شهروندان خواستاریم از نزدیکی به رودخانهها و مسیر سیلابها دوری کنند.
وی در خاتمه افزود: رسانه نیز در ارتباط با آگاهبخشی به جامعه نقش مهم و بهسزای خود را با دقت همچون گذشته انجام و خدمات و اقدامات انجام شده را به سمع شهروندان رسانند.
به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیمشک در نزدیکی دامنه کوههای رشتهکوه زاگرس واقع و افزون بر ۱۷۰ هزار نفر جمعیت دارد.
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