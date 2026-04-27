به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی مهیائی در بازدید از روستای سیلزده زیارت و بررسی خسارات ناشی از سیلاب نیمه فروردینماه، بر ضرورت تسریع در ساماندهی مسیر رودخانهها و جلوگیری از بروز خسارات احتمالی ناشی از بارندگیهای آینده تأکید کرد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر یک دستگاه بیل مکانیکی از سوی شرکت آب منطقهای استان در محل مستقر شده و مقرر شد طی سه تا چهار روز آینده، یک دستگاه دیگر نیز به محل اضافه شود تا روند جمعآوری، لایروبی و پاکسازی مسیر رودخانه با سرعت بیشتری انجام شود.
مهیائی افزود: با توجه به حساسیت شرایط و لزوم پیشگیری از تکرار خسارات ناشی از سیلاب، پیگیریهای لازم برای تأمین منابع مالی از مسیرهای ملی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا عملیات ساماندهی رودخانهها بدون وقفه ادامه پیدا کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان ادامه داد: در همین راستا، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان مدیریت بحران کشور در دستور پیگیری قرار گرفته و نامه مربوطه با امضای وزیر کشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا مراحل تخصیص این اعتبار هرچه سریعتر انجام شود.
وی اظهار کرد: همچنین در جلسهای که طی روزهای گذشته در وزارت نیرو برگزار شد، مقرر شد ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز بهصورت فوری از محل اعتبارات این وزارتخانه برای اجرای دیوارسازی، مهندسی و ایمنسازی رودخانهها اختصاص یابد.
مهیائی خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف کاهش خطرات ناشی از طغیان رودخانهها، حفاظت از زیرساختهای شهری و روستایی و افزایش ایمنی مناطق در معرض خطر بهویژه در روستای زیارت و سایر نقاط سیلزده استان انجام میشود و دستگاههای اجرایی موظف هستند با حداکثر سرعت و دقت، روند اجرای پروژهها را دنبال کنند.
نظر شما