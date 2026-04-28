محمد حسن محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر از راهاندازی اولین سامانه ابری ذخیره و بازیابی تصاویر رادیولوژی در کشور خبر داد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: این سامانه که به صورت پایلوت در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اجرایی شده، تحولی اساسی در مدیریت تصاویر پزشکی و دسترسی بیماران به سوابق تصویربرداری خود ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: پیش از این بیماران برای دریافت تصاویر رادیولوژی خود مجبور بودند بارها بین مراکز مختلف رفتوآمد کنند یا در صورت مفقود شدن فیلمها، دوباره عکسبرداری را تکرار کنند؛ اما با راهاندازی سامانه ابری، تمامی تصاویر رادیولوژی بیماران در یک پرونده واحد و یکپارچه ذخیره میشود و بیمار میتواند در هر نقطه از استان و حتی کشور، تصاویر خود را از طریق تلفن همراه مشاهده و در اختیار پزشک معالج قرار دهد.
محمدی تاکید کرد: این سامانه که توسط متخصصان فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طراحی و پیادهسازی شده است، علاوه بر کاهش هزینههای درمانی، از انجام آزمایشها و تصویربرداریهای تکراری جلوگیری میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان این دستاورد را نمادی از تحول دیجیتال در حوزه سلامت استان دانست و افزود: با این روش، استانداردهای تشخیصی در مناطق محروم و دورافتاده نیز ارتقا مییابد.
نظر شما