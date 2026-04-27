بهادری جهرمی: هر ایرانی یک رسانه شده است

علی آذری جهرمی در بازدید از قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی در رشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوش به سعادت شما که این قرارگاه به نام سردار شهید نائینی مزین شده است.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در میادین کشور افزود: امروز همه مردم در میدان‌ها، از میدان شهرداری رشت تا تمام میادین کشور، هر ایرانی خود یک رسانه شده است.

سخنگوی دولت شهید رئیسی ادامه داد: هر حضور، هر میدان، رسانه‌ای برای فریاد زدن بلند ندای حق‌طلبی، ندای آزادگی و ندای اقتدار ایرانیان است.

وی در پاسخ به این پرسش که «پیام شما به افسران جنگ نرم و خبرنگارانی که در رسانه‌ها هستند چیست؟، بیان داشت: خبرنگاران در سنگرند. خیلی وقت‌ها زحمات این عزیزان دیده نمی‌شود. در ایام جنگ، چه جنگ ۱۲ روزه و چه هشت سال دفاع مقدس، عکاس، فیلمبردار و خبرنگار صحنه را روایت می‌کنند، اما خودشان در خطرند و کسی روایتگر خطرشان نیست.

آذری جهرمی در پایان با تأکید بر همدلی و قدردانی از اصحاب رسانه، خاطرنشان کرد: به فعالین این سنگر خدا قوت می‌گویم.