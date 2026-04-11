روایت دختر سخنگوی شهید سپاه از پدرش؛ میدان را خالی نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه نائینی در حاشیه تجمع شبانه مردم رشت و بازدید از غرفه ثبت نام لشکر رسانهای زینبی و حسینی و قرارگاه رسانهای شهید نائینی در گفتگو با رسانه ها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: سردار نائینی پیش از آن که یک فرمانده در عرصه جنگ نرم و مدیر روابط عمومی سپاه باشد، انسانی فرهنگی، متواضع و مردمی بود. بسیاری از مردم ایشان را نه به خاطر جایگاه نظامی، بلکه به عنوان نویسندهای مردمی و پدری اجتماعی و صدای سپاه میشناختند.
وی افزود: پدرم هر شب در میان مردم در خیابانها حضور داشت؛ دنبال این بود که شور و نشاط مردم را ببیند و پیگیر خواستهها و انتظارات آنها باشد. این حضور شبانه، نه یک وظیفه تشریفاتی، بلکه یک باور عمیق برای او بود.
فرزند سردار شهید نائینی با اشاره به جایگاه رسانهای پدر شهیدش تصریح کرد: او در میدان رسانه به عنوان سخنگوی سپاه، با نگاه متخصص احوالات را مورد نظر داشت تا بتواند پاسخ دشمن را محکمتر و مستدلتر بدهد.
وی ادامه داد: پدرم همیشه تأکید میکرد که هرگز میدان را خالی نکنیم. چه در راهپیمایی ۲۲ بهمن، چه روز قدس و چه اجتماعات شبانه مردمی، حتی اگر شرایط سخت بود، خودشان بچهها و نوهها را جمع میکردند و با عشق در صحنه حاضر میشدند.
نائینی با اشاره به دغدغه ویژه پدرش برای نسل جوان خاطرنشان کرد: همّ و غم سردار، تبیین برای جوانان بود.از این رو بارها میگفتند که باید با نسل جوان گفتگو کرد و با وجود حجم بالای کاری پس از شهادت رفقا و دوران جنگ ۱۲ روزه که گاه دو هفته او را از خانه دور میکرد، اما در کمترین فرصتها با نوهها دیدار میکرد و آنها را به کوهنوردی و سفرهای کوتاه میبرد.
وی با بیان اینکه پدرش الگوی کاملی برای فعالان فضای مجازی و رسانه بود، گفت: به برکت نام و یاد این شهید والامقام ، اصحاب رسانه رشت و گیلان، فعالیت خود را در قالب «قرارگاه شهید نائینی» آغاز کردهاند تا مسیر پرافتخارش را ادامه دهند.
فرزند سردار شهید نائینی با تأکید بر لزوم همراهی با رهبری و خالی نکردن میدانهای انقلاب گفت: امیدواریم همه همکاران در سپاه و بسیج رسانه، همانند سردار نائینی، صدای صادق، امیدآفرین و پشتخط ولایت باشند و بدانیم که با پیروی از رهبری، میتوانیم به پیروزی اسلام بر کفر کمک کنیم.
وی با اشاره به فعالیت اصحاب رسانه با تولید محتوای فاخر برای رساندن صدای اقتدار ایران اسلامی در قالب جشنواره های رسانهای چون حریم رسالت که ویژه بانوان رسانهایاست، گفت: پدر شهیدم همواره در میان مردم و از مردم بود و تلاش میکرد در میدان رسانه، جواب دشمن را محکمتر بدهد لذا ادامه دهندگان مسیر این شهید والامقام همچون او در میدان رسانه با اقتدار نقش آفرین خواهند بود.
نظر شما