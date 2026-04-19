به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از قرارگاه رسانه‌ای «سردار شهید نائینی» در میدان شهدای ذهاب رشت، اظهار کرد: این غرفه به ابتکار معاونت روابط عمومی سپاه قدس گیلان و با هدف روایت حضور انقلابی و سلحشورانه مردم ولایتمدار شهر رشت برپا شده است.

وی افزود: مردم رشت بیش از ۵۰ شب است که در این میدان حضور دارند و با سردادن ندای تکبیر و الله‌اکبر و برائت از کفار و مشرکین، به خون‌خواهی امام قائد شهید و رئیس‌جمهور شهید پرداخته‌اند.

فرمانده سپاه مرکزی رشت با گرامیداشت یاد و خاطره سردار سخنگوی شهید نائینی و همه شهدای جنگ رمضان، تصریح کرد: از همه رسانه‌های مستقر در استان به ویژه مرکز استان دعوت می‌کنم از ظرفیت این قرارگاه رسانه‌ای استفاده کنند و آنچه را در این چند هفته در میدان دیده‌اند، به صورت مستقیم روایت نمایند.

سرهنگ امینی خاطرنشان کرد: قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی بستری است برای به اشتراک گذاشتن همه زیبایی‌هایی که مردم در طول این ۵۰ روز خلق کرده‌اند و در ادامه نیز شاهد خواهند بود.

وی در پایان ضمن درود و صلوات بر روح مطهر امام بنیانگذار، امام قائد شهید، سردار شهید نائینی و همه شهدای رسانه، بر لزوم استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای روایت حماسه حضور مردم تأکید کرد.