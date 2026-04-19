  1. استانها
  2. گیلان
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

امینی: قرارگاه شهید نائینی روایت‌گر حضور سلحشورانه مردم رشت است

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت گفت: غرفه رسانه‌ای «قرارگاه شهید نائینی» با هدف روایت حضور سلحشورانه و انقلابی مردم ولایتمدار رشت برپا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از قرارگاه رسانه‌ای «سردار شهید نائینی» در میدان شهدای ذهاب رشت، اظهار کرد: این غرفه به ابتکار معاونت روابط عمومی سپاه قدس گیلان و با هدف روایت حضور انقلابی و سلحشورانه مردم ولایتمدار شهر رشت برپا شده است.

وی افزود: مردم رشت بیش از ۵۰ شب است که در این میدان حضور دارند و با سردادن ندای تکبیر و الله‌اکبر و برائت از کفار و مشرکین، به خون‌خواهی امام قائد شهید و رئیس‌جمهور شهید پرداخته‌اند.

فرمانده سپاه مرکزی رشت با گرامیداشت یاد و خاطره سردار سخنگوی شهید نائینی و همه شهدای جنگ رمضان، تصریح کرد: از همه رسانه‌های مستقر در استان به ویژه مرکز استان دعوت می‌کنم از ظرفیت این قرارگاه رسانه‌ای استفاده کنند و آنچه را در این چند هفته در میدان دیده‌اند، به صورت مستقیم روایت نمایند.

سرهنگ امینی خاطرنشان کرد: قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی بستری است برای به اشتراک گذاشتن همه زیبایی‌هایی که مردم در طول این ۵۰ روز خلق کرده‌اند و در ادامه نیز شاهد خواهند بود.

وی در پایان ضمن درود و صلوات بر روح مطهر امام بنیانگذار، امام قائد شهید، سردار شهید نائینی و همه شهدای رسانه، بر لزوم استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای روایت حماسه حضور مردم تأکید کرد.

کد مطلب 6805528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

