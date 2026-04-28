تجاوز یک کاروان دیگر رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، منابع محلی سوری گزارش دادند که حدود ۲۰ خودروی نظامی متعلق به ارتش رژیم اسرائیل به روستای «معریه» در منطقه «حوض الیرموک» واقع در حومه غربی استان درعا در جنوب سوریه وارد شده‌اند.

این پیشروی پس از تحرکات مشابهی صورت می‌گیرد که در روزهای گذشته در روستاهای همجوار از جمله روستای «جمله» گزارش شده بود.

بامداد شنبه نیز یک واحد گشتی متعلق به ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به روستای «جمله» واقع در همین منطقه از حومه غربی درعا تجاوز کرد.

حمله به درعا و نواحی جنوبی سوریه توسط رژیم صهیونیستی پیشینه طولانی دارد و این رژیم از زمان آغاز بحران در سوریه، بارها این مناطق را هدف حملات هوایی و زمینی قرار داده است.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از سقوط حکومت بشار اسد در آذرماه سال گذشته، این تهاجمات ابعاد گسترده‌تری یافته و به شکل پیشروی‌های زمینی، استقرار ایست‌های بازرسی و اشغال بخش‌هایی از منطقه حائل درآمده است.

در حالی که مقامات صهیونیست این اقدامات متجاوزانه را تحت عنوان تامین «امنیت مرزی» توجیه می‌کنند، تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این تحرکات در راستای راهبرد میان‌مدت این رژیم برای اشغال اراضی سوریه صورت می‌گیرد.