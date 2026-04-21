تداوم یورش نظامیان اسرائیلی به جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز سهشنبه با نفوذ به روستای «طرنجه» در حومه شمالی قنیطره، یکی از اهالی را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، نظامیان اسرائیلی پیش از عقبنشینی به سمت شهرک «جباتا الخشب»، به چندین خانه یورش بردند و اقدام به ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان کردند.
گزارشها حاکی از آن است که روز گذشته نیز نظامیان اسرائیلی دو نوجوان را در روستای «بریقه القدیمه» بازداشت کردهاند. این اقدامات بخشی از الگوی روشمند بازداشت غیرنظامیان و چوپانان در این منطقه است.
نظامیان این رژیم، صبح روز گذشته نیز در جبههای دیگر، به روستای «عابدین» در منطقه حوض یرموک در حومه غربی درعا تجاوز کردند. در این عملیات، یک منزل مسکونی مورد تفتیش قرار گرفت اما بازداشتی گزارش نشده است.
گفتنی است طی ماههای اخیر، جنوب سوریه شاهد افزایش تحرکات نظامیان رژیم صهیونیستی شامل؛ برپایی ایست بازرسیهای موقت توسط نظامیان رژیم صهیونیستی و حملات و تعرضهای روزمره به ساکنان محلی بوده است.
