  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۴۳

وزیر رژیم صهیونیستی: خواهان گسترش مرزها به غزه، لبنان و سوریه هستیم

وزیر رژیم صهیونیستی: خواهان گسترش مرزها به غزه، لبنان و سوریه هستیم

وزیر دارایی رژیم اسرائیل در اظهاراتی گستاخانه و بحث‌برانگیز، از نیاز این رژیم نامشروع به «مرزهای بزرگ‌تر» در غزه، لبنان و سوریه سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم اسرائیل در گفت‌وگو با روزنامه صهیونیستی جروزالم پست برای توجیه توسعه طلبی رژیم اشغالگر مدعی شد: ما به «مرزهای بزرگ‌تر» در غزه، لبنان و سوریه نیاز داریم.

وی اعلام کرد که آمریکا به‌طور کامل از گسترش شهرک‌ها در کرانه باختری حمایت می‌کند.

اسموتریچ همچنین گفت که هماهنگی کامل و حمایت همه‌جانبه‌ای از سوی دولت کنونی آمریکا در زمینه ساخت‌وساز، سازمان‌دهی و مسائل امنیتی در کرانه باختری وجود دارد.

وی همچنین مدعی شد: مرزهای سال ۱۹۶۷ «قابل دفاع» نیست و با جغرافیا همخوانی ندارد.

    • IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      جنگ خوب نیست کشتن یه عده انسان واواره کردنشان به خاطر زمین ،کاره خوبی نیست ،
      • IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
        جنگ خیلی خوبه جلوی کشتن آدمهای بیگناه رو میگیره و جنایتکاران آدمکش رو نابود میکنه تا آدمها بتونند به زندگی ادامه بدن
    • کاظم IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      چه غلط ها مردک زاغ پرو
    • ناشناس IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      ننگ بر بیشرف ها دولت مردان آمریکا و اسرائیل
    • ناشناس IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      دولت مردان آمریکا و اسرائیل هیچ غلطی نمی توانند بکنند ان شاء الله ايران اینبار آمریکا و اسرائیل رو از کره زمین محو خواهد کرد .
    • ناشناس IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      ننگ بر دولت مردان آمریکا و اسرائیل و پهلوی و موساد

