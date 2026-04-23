وزیر رژیم صهیونیستی: خواهان گسترش مرزها به غزه، لبنان و سوریه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم اسرائیل در گفتوگو با روزنامه صهیونیستی جروزالم پست برای توجیه توسعه طلبی رژیم اشغالگر مدعی شد: ما به «مرزهای بزرگتر» در غزه، لبنان و سوریه نیاز داریم.
وی اعلام کرد که آمریکا بهطور کامل از گسترش شهرکها در کرانه باختری حمایت میکند.
اسموتریچ همچنین گفت که هماهنگی کامل و حمایت همهجانبهای از سوی دولت کنونی آمریکا در زمینه ساختوساز، سازماندهی و مسائل امنیتی در کرانه باختری وجود دارد.
وی همچنین مدعی شد: مرزهای سال ۱۹۶۷ «قابل دفاع» نیست و با جغرافیا همخوانی ندارد.
