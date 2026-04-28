حمله داعش به یک منطقه در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، عناصر داعش به تازگی به یک منطقه در حومه شرقی استان دیرالزور سوریه حمله کرده اند.

بر اساس این گزارش، حمله مذکور علیه منطقه الجوایج و اموال شهروندان سوری صورت گرفته است.

منابع آگاه اعلام کردند که عناصر داعشی در این حمله از تیربار و بمب استفاده کردند که باعث برجای ماندن خسارت های مالی شده است.

داعشی های تروریست حین حمله شعارهایی در حمایت از تشکیلات خود سرداده و مردم را تهدید کردند که مجددا باز خواهند گشت.

این پنجمین حمله در نوع خود علیه تجار و سرمایه گذاران سوری در منطقه مذکور از ابتدای سال جاری به شمار می رود. عناصر داعشی تلاش دارند با چنین حملاتی، از شهروندان سوری باج بگیرند.

لازم به ذکر است که بی ثباتی و ناامنی در سوریه از زمان روی کار آمدن رژیم جولانی در این کشور همچنان ادامه داشته و اوضاع امنیتی و سیاسی بهبود پیدا نکرده است.