دیده بان حقوق بشر: شهرک سازی رژیم صهیونیستی در سوریه جنایت جنگی است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان بینالمللی دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود تأکید کرد که تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر انتقال هزاران شهرک نشین صهیونیست به بلندیهای جولان اشغالی سوریه، اقدام آشکار مبتنی بر ارتکاب جنایات جنگی است.
هبه زیادین، پژوهشگر ارشد امور سوریه در این سازمان با اشاره به اینکه کابینه صهیونیستی در۱۷ آوریل جاری، طرحی به ارزش ۳۳۴ میلیون دلار در جولان را تصویب کرده است، ابراز داشت که کابینه صهیونیستی بودجه عمومی را برای ارتکاب جنایات جنگی در سوریه اختصاص داده است و همزمان به تسریع شهرکسازی در کرانه باختری و ادامه حمایت از خشونت شهرک نشینان علیه فلسطینیان ادامه میدهد.
زیادین افزود که انتقال دائمی صهیونیستها به سرزمینهای سوریه، استانداردهای بینالمللی را نقض میکند و پیامدهای جدی برای سوریهای آواره شده از این منطقه دارد.
این سازمان از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، از جمله انگلیس و سایر کشورها خواست تا توافقنامههای تجاری خود با رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درآورند و ممنوعیت تجارت و کسبوکار با شهرکهای غیرقانونی صهیونیستی را اعمال کنند، به طوری که این ممنوعیت شامل جولان و همچنین کرانه باختری شود.
دیدهبان حقوق بشر همچنین خواستار ممنوعیت انتقال تسلیحات به سرزمینهای اشغالی شد و تأکید کرد که دادستانهای عمومی در کشورهای دیگر باید تحقیقات جنایی را بر اساس اصل محاکمه علیه مقامات اسرائیلی و افرادی که در انتقال غیرنظامیان به سرزمینهای اشغالی دست داشتهاند، آغاز کنند.
بر اساس گزارش این سازمان، کابینه رژیم صهیونیستی طرحی را برای توسعه شهرک کتسرین که در سال ۱۹۷۷ تأسیس شده بود، تصویب کرد تا به ادعای صهیونیست ها آن را به اولین شهرک صهیونیست نشین در جولان تبدیل کند. هدف اعلام شده این طرح، جذب ۳ هزار خانواده شهرکنشین جدید به سرزمینهای اشغالی در سوریه تا سال ۲۰۳۰ است.
این طرح اسرائیلی، زیرساختها، مسکن، خدمات عمومی و امکانات دانشگاهی در شهرک را تأمین مالی میکند. دیده بان حقوق بشر تاکید کرد که شرکتهایی که در انتقال غیرنظامیان به سرزمینهای اشغالی جدید مشارکت کنند، در معرض اتهام هم دستی با اقدامات غیر قانونی و ضد قوانین بینالمللی بشردوستانه و جنایات جنگی قرار خواهند داد. این سازمان اشاره کرد که شرکتهایی که با نهادهای موجود در جولان اشغالی تجارت میکنند یا در آنجا فعالیت دارند، با همین اتهامات مواجه هستند.
این سازمان تصریح کرد که طرح رژیم صهیونیستی در زمانی ارائه میشود که ارتش این رژیم به حضور خود در جنوب سوریه ادامه میدهد. این سازمان افزود که از زمان سقوط دولت پیشین سوریه، نظامیان صهیونیست بخشهای جدیدی از خاک این کشور را اشغال کرده و چندین پایگاه نظامی در آنجا ایجاد کردهاند و حملات زمینی و هوایی مکرر به استانهای قنیطره، درعا و سویدا تداوم پیدا کرده است.
این سازمان با اعلام اینکه جنایتهای ارتش صهیونیستی در طول این عملیاتها را مستند کرده، از حاکمیت تروریستی سوریه خواست تا با ایجاد یک نهاد ملی برای عدالت انتقالی، چارچوبهای قانونی برای تحقیقات و پیگردهای قضایی جنایتهای رژیم صهیونیستی در سوریه را ایجاد کند.
نظر شما