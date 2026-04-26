۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۴۷

تجاوز گشتی‌های ارتش اسرائیل به جنوب سوریه

منابع محلی در استان درعای سوریه از تحرکات نظامی جدید ارتش اسرائیل در نزدیکی خطوط مرزی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یک واحد گشتی متعلق به ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به روستای «جمله» واقع در منطقه «حوض الیرموک» در حومه غربی درعا تجاوز کرد.

بر اساس گزارش منابع محلی، نیروهای این گشتی در جریان پیشروی در این منطقه اقدام به شلیک منور در آسمان منطقه کردند.

حمله به درعا و نواحی جنوبی سوریه توسط رژیم صهیونیستی پیشینه طولانی دارد و این رژیم از زمان آغاز بحران در سوریه، بارها این مناطق را هدف حملات هوایی و زمینی قرار داده است.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از سقوط حکومت بشار اسد در آذرماه سال گذشته، این تهاجمات ابعاد گسترده‌تری یافته و به شکل پیشروی‌های زمینی، استقرار ایست‌های بازرسی و اشغال بخش‌هایی از منطقه حائل درآمده است.

در حالی که مقامات صهیونیست این اقدامات متجاوزانه را تحت عنوان تامین «امنیت مرزی» توجیه می‌کنند، تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این تحرکات در راستای راهبرد میان‌مدت این رژیم برای اشغال اراضی سوریه صورت می‌گیرد.

      خاک بر سر بشار اسد به غربی ها اعتماد کرد و سوریه را باخت

