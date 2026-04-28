مشکل دارو با ۱۰ همت حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی احمدی اظهار داشت: در حمایت از زنجیره تامین دارو، شعارهای خوبی می دهیم، اما باید به این شعارها عمل کنیم.

وی با اشاره به مشکلات و چالش هایی که صنعت داروسازی کشور با آنها مواجه است، تاکید کرد: اگر فقط ماهانه ۱۰ همت به صنعت داروسازی تزریق شود، مشکل دارو حل خواهد شد.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: رقم ۱۰ همت در بودجه کلان دولت، عددی نیست؛ اما می تواند چرخه تامین دارو را از مشکلات نجات دهد.

احمدی افزود: اگر حمایت های ما عملی نباشد، تولید کننده صدمه می بیند و در نهایت، این مردم هستند که آسیب می بینند.

وی گفت: پایداری نظام دارویی کشور، نیازمند حمایت عملی از صنعت و زنجیره تامین دارو است.