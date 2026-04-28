خبرگزاری مهر -گروه استانها: در روزهایی که برخی چالشهای اقتصادی، معیشت خانوادهها بهویژه اقشار کمبضاعت را تحت تأثیر قرار داده است، آنچه بیش از هر چیز جلوهگر شد، روحیه همدلی و همراهی مردم و نهادهای حمایتی بود؛ همدلیای که نشان داد در سختترین شرایط نیز میتوان با تکیه بر انسجام اجتماعی، امید را زنده نگه داشت.
دوران جنگ با وجود دشواریها، صحنهای از همبستگی و مسئولیتپذیری اجتماعی را در استان ایلام رقم زد؛ هرچند برخی کسبوکارهای کوچک و متوسط با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه و حفظ نیروی کار مواجه شدند، اما در کنار این مسائل، موجی از همراهی و کمکرسانی شکل گرفت تا خانوادهها در مسیر زندگی تنها نمانند.
در این میان، توجه ویژه به اقشار کمبضاعت و کمتوان در اولویت قرار گرفت؛ خانوادههایی که بیش از دیگران نیازمند حمایت بودند، با همراهی خیرین، مردم و دستگاههای اجرایی مورد پشتیبانی قرار گرفتند تا فشارهای موجود به حداقل برسد و مسیر بازگشت به شرایط عادی هموار شود.
دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی استان ایلام نیز با رویکردی فعال و میدانی، پای کار آمدند تا مشکلات را از نزدیک شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
آنچه در این روزها بیش از هر چیز نمایان شد، سرمایه ارزشمند اجتماعی و همدلی مردمی بود؛ سرمایهای که نشان میدهد در کنار هم میتوان از دشواریها عبور کرد و آیندهای روشنتر ساخت.
راهاندازی پویش ایران همدل همزمان با جنگ رمضان
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز دوران جنگ تحمیلی و همزمانی آن با ماه مبارک رمضان، گفت:در آن روزهای سخت، همزمان با سراسر کشور، پویش ملی «ایرانهمدل» در استان ایلام نیز شکل گرفت تا با بسیج ظرفیتهای مردمی، شبکهای از حمایت را برای خانوادههای بیبضاعت و آسیبدیده ایجاد کنیم.
نورالله حمیدی در ادامه به آمارهای دقیق این پویش اشاره کرد و افزود: در طول این دوره، ما موفق شدیم ۵۵۰۰ یتیم در طرح محسنین را شناسایی و تحت پوشش کامل حمایتی کمیته امداد قرار دهیم.
حمیدی با بیان اینکه این اعداد نشاندهنده حجم عظیم نیازمندیهایی است که در آن شرایط وجود داشت، تصریح کرد: برای مدیریت این حجم از کمکها، ما تلاش کردیم تا در تمامی شهرستانهای استان، بیش از یک هزار حامی جدید جذب کنیم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای روزافزون باشیم و چرخه حمایتی را بهصورت پایدار ادامه دهیم.
وی با تأکید بر نقش کلیدی مسئولان استانی و شهرستانی در این فرآیند، افزود: مدیرکل، معاونین و رؤسای ادارات شهرستانها بهصورت مستقیم و از نزدیک از خانوادههای آسیبدیده جنگ که منازلشان تخریب شده بود، بازدید کردند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد ادامه داد: این بازدیدها فقط یک تشریفات نبود، بلکه فرصتی بود تا مشکلات واقعی این خانوادهها از نزدیک شنیده و برای رفع آنها اقدامات عملی انجام شود؛ در واقع ما سعی کردیم با هماهنگیهای لازم، مشکلاتی مانند مسکن، مواد غذایی و پوشاک را بهموقع و بهطور ریشهای مرتفع سازیم.
حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات ملموس و قابلتوجهی که در این مسیر انجام شد، خبر داد و گفت: یکی از ارزشمندترین اقدامات در این پویش، همکاری نزدیک با خیرین و نیکوکاران بود که منجر به جمعآوری و توزیع مبلغی معادل ۷۵۰ میلیون تومان کمک نقدی شده است.
وی افزود: این کمک نقدی بین خانوادههای نیازمند توزیع شد تا فشار اقتصادی بر دوش آنها در این روزهای سخت کمتر شود و بتوانند با آرامش بیشتری به زندگی عادی بازگردند.
حمیدی خاطرنشان کرد: این پویش نشان داد که مردم در روزهای سخت، چگونه میتوانند با همبستگی و همدلی، بار سنگین مشکلات را از دوش یکدیگر بردارند؛ در این راستا امیدواریم این روحیه همدلی در تمام دورانهای سخت، همواره زنده و پابرجا بماند و الگویی برای آینده باشد.
حمایت از اقشار نیازمند در جنگ رمضان توسط ۷۶ مرکز نیکوکاری
رئیس شبکههای مردمی کمیته امداد استان ایلام، با توصیف نقش حیاتی این پویش در شرایط خاص، در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: در رابطه با پویش ایرانهمدل، با توجه به اینکه ۷۶ مرکز نیکوکاری در سطح استان فعال بودند و پا به پای خیرین پای کار آمدند و خدماترسانی را بهصورت بیوقفه ادامه دادند.
خدابنده جمشیدزاده افزود: بیش از ۲۳۰ هزار پرس غذای گرم در موکبها و پایگاههایی که داشتند، توزیع و توصیه شده است.
وی در ادامه با بیان آمار دقیق و ارزشمند این خدمات، خاطرنشان کرد: علاوه بر غذای گرم، نزدیک به سه هزار سبد غذایی نیز توزیع شد که ارزش کل کالاهای توزیعشده به مبلغ ۴۱ میلیارد تومان بوده که این حجم از کمکها نشاندهنده عزم راسخ مردم و خیرین برای حمایت از هموطنان در روزهای سخت است.
وی در پایان با امیدواری به آیندهای روشن، گفت: این روند ادامهدار خواهد بود تا به امید خدا آرامش به کشور عزیزمان بازگردد و مردم بتوانند با دلهای شاد و امیدوار، زندگی عادی خود را از سر بگیرند.
حمایت از نیازمندان، نهتنها بار مشکلات را سبک میکند، بلکه بنیانهای اعتماد و امید را در کل جامعه مستحکمتر میسازد؛ بنابراین، تداوم این روحیه و تبدیل آن به یک فرهنگ پایدار، ضرورتی انکارناپذیر برای ساختن آیندهای امن و شاد برای همه است.
