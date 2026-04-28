حامد پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مادری ۳۱ ساله که برای نخستین بار تجربه بارداری را پشت سر می‌گذاشت، در روز هفتم اردیبهشت ماه سال جاری طی عمل سزارین موفقیت آمیز و توسط تیم تخصصی زنان و زایمان به سرپرستی خانم دکتر مرضیه طالبیان و تیم بیهوشی به سرپرستی اینجانب سه نوزاد خود را سالم بدنیا آورد.

وی با تأکید بر اهمیت کار تیمی در مدیریت زایمان‌های پرخطر ابراز کرد: با مدیریت دقیق و تلاش‌های مجدانه تیم فوق‌تخصص زنان و زایمان، فوق‌تخصص نوزادان، متخصص بیهوشی و کادر مجرب اتاق عمل و بلوک زایمان، سه نوزاد دختر با موفقیت و در وضعیت جسمانی مطلوب متولد شدند.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی کاشان در ادامه با اشاره به جزئیات وضعیت نوزادان تصریح کرد: وزن نوزادان متولد شده به ترتیب ۱۷۲۰، ۱۷۴۰ و ۱۸۶۰ گرم گزارش شده است و در حال حاضر، مادر و نوزادان در بخش بستری تحت مراقبت‌های بالینیِ تیم تخصصی زنان و زایمان ‌و فوق‌تخصص نوزادان قرار داشته و حال عمومی آنان مساعد ارزیابی شده است.