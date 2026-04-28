کشف واحد آلاینده فلزی درشهرک صنعتی ایوانکی؛ معرفی متخلف به مراجع قضایی

حبیب دار پرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایش و رصد مستمر واحدهای صنعتی شهرستان گرمسار خبر داد و بیان کرد: در جریان همین پایش ها کارشناسان محیط زیست گرمسار متوجه واحد صنعتی غیر مجاز واقع در شهرک صنعتی ایوانکی شدند.

وی ادامه داد: این واحد صنعتی با راه اندازی کوره های ذوب و ریخته گری فلزات با اقدام به فعالیت بدون اخذ مجوزهای زیست محیطی باعث آلودگی هوای منطقه شده بود.

رئیس اداره محیط زیست گرمسار از انجام مستند سازی تخلفات انجام گرفته خبر داد و تصریح کرد: پرونده این واحد برای رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

دارپرنیان با اشاره به اینکه وضعیت آلودگی هوا در وضعیت قرمز قرار دارد، توضیح داد: به این منظور با هر گونه واحد آلاینده که منجر به تضییع آب و خاک شود به طور جد برخورد خواهد شد.

وی افزود: از واحدهای صنعتی مستقر در منطقه درخواست داریم تا با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی برای سلامت جامعه تلاش کرده و این میراث را برای نسل بعد نیز به ارمغان بگذارند.