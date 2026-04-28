به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز سه شنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت عملکرد بانکهای آذربایجان شرقی اظهار کرد: بانک مرکزی فهرستی از صنایع مشمول دریافت این تسهیلات را به استان ابلاغ کرده، اما تاکنون اقدام اثربخش و متناسب با ظرفیتهای صنعتی استان در این زمینه انجام نشده است.
وی با بیان اینکه بهرهمندی واحدهای تولیدی از این بسته حمایتی یک فرصت مهم برای نظام بانکی استان در راستای حمایت واقع از تولید است، افزود: آذربایجان شرقی در بسیاری از رشتههای صنعتی جزو سه استان برتر کشور است و این ظرفیت میتواند زمینهساز حضور فعالتر بانکها در پشتیبانی مالی از صنایع باشد.
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی با اشاره به تدوین دو فهرست مجزا برای استفاده صنایع استان از این بسته حمایتی گفت: فهرست نخست بهصورت مستقیم از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به بانک مرکزی ابلاغ شده و بانک مرکزی نیز آن را به استان اعلام کرده است که جلسه امروز نیز در ارتباط با همین فهرست برگزار شد.
وی ادامه داد: فهرست دوم نیز توسط ادارهکل صمت استان تهیه و برای بررسی به وزارت صمت ارسال شده است تا پس از بررسی در دفاتر تخصصی، به بانک مرکزی ارجاع شود.
پرنیان با تشریح جزئیات پروندههای تشکیلشده اظهار کرد: در قالب فهرست نخست، ۹۷ فقره پرونده به ارزش ۲۳ همت تشکیل شده و در فهرست دوم نیز یکهزار و ۱۳۰ پرونده مربوط به صنایع غذایی و غیرغذایی به ارزش ۵۲ همت تدوین شده است.
وی افزود: به بانکهای عامل استان چند روز فرصت داده شده تا عملکرد دقیق خود را به تفکیک هر واحد صنعتی اعلام کنند و در این جلسه نیز نمایندگان بانکها گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه دادند.
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: بخشی از این حمایتها بهصورت تسهیلات نقدی و بخش دیگر در قالب اعتبارات اسنادی (LC) پیشبینی شده است.
