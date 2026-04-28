پیکر پسر بچه ۱۲ ساله مفقود شده در رودخانه نازدشت پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی گزارش مفقودی این پسربچه در ساعت ۱۷:۴۴ روز ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در محدوده چاه خسروی روستای نازدشت، نیروهای امدادی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه در حالی رخ داد که پسربچه در مسیر رودخانه و در شرایط گل و لای مفقود شده بود. در پی این حادثه، عملیات جست‌وجو با همکاری چهار تیم عملیاتی از پایگاه‌های مختلف هلال‌احمر آغاز شد.

سرپرست هلال‌احمر خراسان جنوبی همچنین توضیح داد: پس از پنج ساعت تلاش مستمر، پیکر این کودک در مسیر رودخانه کشف شد و به مراجع مربوطه تحویل داده شد.

وی در پایان از مردم خواست که در زمان بارش‌های بهاری و سیلاب‌ها از تردد در مناطق پرخطر خودداری کنند و به هشدارهای ایمنی توجه داشته باشند.