۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۵

پیکر پسر بچه ۱۲ ساله مفقود شده در رودخانه نازدشت پیدا شد

بیرجند- پیکر پسربچه ۱۲ ساله که در رودخانه نازدشت شهرستان سربیشه مفقود شده بود، پس از پنج ساعت تلاش بی‌وقفه امدادگران هلال‌احمر پیدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی گزارش مفقودی این پسربچه در ساعت ۱۷:۴۴ روز ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در محدوده چاه خسروی روستای نازدشت، نیروهای امدادی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه در حالی رخ داد که پسربچه در مسیر رودخانه و در شرایط گل و لای مفقود شده بود. در پی این حادثه، عملیات جست‌وجو با همکاری چهار تیم عملیاتی از پایگاه‌های مختلف هلال‌احمر آغاز شد.

سرپرست هلال‌احمر خراسان جنوبی همچنین توضیح داد: پس از پنج ساعت تلاش مستمر، پیکر این کودک در مسیر رودخانه کشف شد و به مراجع مربوطه تحویل داده شد.

وی در پایان از مردم خواست که در زمان بارش‌های بهاری و سیلاب‌ها از تردد در مناطق پرخطر خودداری کنند و به هشدارهای ایمنی توجه داشته باشند.

