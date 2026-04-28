۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۰

تصادف پراید با موتورسیکلت در شهرضا ۵ مصدوم داشت 

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدوم شدن پنج نفر در پی برخورد یک دستگاه پراید با موتورسیکلت در شهرضا خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهم‌ترین حوادث ترافیکی ۲۴ ساعت اخیر در استان اصفهان اظهار کرد: در پی وقوع یک حادثه ویژه ترافیکی میان یک دستگاه خودروی پراید و موتورسیکلت در شهرضا، پنج نفر مصدوم شدند.

وی افزود: این حادثه ساعت ۲۳:۱۴ سه‌شنبه هفتم اردیبهشت‌ماه در خیابان ۴۰ متری شهرضا رخ داد که در پی آن پنج مرد در رده سنی ۱۷ تا ۲۰ سال که شامل راننده و سرنشینان سه دستگاه موتورسیکلت بودند، مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: پس از اعلام حادثه به مرکز اورژانس ۱۱۵، دو واحد امدادی به محل اعزام شدند و مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی برای ادامه درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا منتقل شدند.

