تصادف پراید با موتورسیکلت در شهرضا ۵ مصدوم داشت 

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمترین حوادث ترافیکی ۲۴ ساعت اخیر در استان اصفهان اظهار کرد: در پی وقوع یک حادثه ویژه ترافیکی میان یک دستگاه خودروی پراید و موتورسیکلت در شهرضا، پنج نفر مصدوم شدند.
وی افزود: این حادثه ساعت ۲۳:۱۴ سهشنبه هفتم اردیبهشتماه در خیابان ۴۰ متری شهرضا رخ داد که در پی آن پنج مرد در رده سنی ۱۷ تا ۲۰ سال که شامل راننده و سرنشینان سه دستگاه موتورسیکلت بودند، مصدوم شدند.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: پس از اعلام حادثه به مرکز اورژانس ۱۱۵، دو واحد امدادی به محل اعزام شدند و مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی برای ادامه درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا منتقل شدند.
