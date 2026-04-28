احتمال شنیده شدن صدای انفجار در آران و بیدگل

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پاکسازی و ایمنسازی مهمات و مواد منفجره باقیمانده از حملات اخیر، عملیات انفجار کنترلشده در محدوده شهرستان آران و بیدگل انجام خواهد شد.
بر همین اساس، امروز سهشنبه ۸ اردیبهشتماه از ساعت ۹ تا ۱۶ امکان شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط این شهرستان وجود دارد.
از شهروندان گرامی درخواست میشود ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محلهایی که صدای انفجار از آنها به گوش میرسد یا حرکت به سمت این مناطق خودداری کنند.
همچنین تأکید میشود این صداها مربوط به عملیات برنامهریزیشده برای خنثیسازی و ایمنسازی مهمات بوده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
