به گزارش خبرنگار مهر، مدیران حوزه های علمیه خواهران تهران در نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی بر بیعت خود با رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی تاکید کردند.
متن نامه بدین شرح است :
بسم الله الرحمن الرحیم
قال الإمام الرضا علیهالسلام:
«کلمةُ لا إلهَ إلا اللهُ حصنی، فمَن دخل حصنی أمِنَ من عذابی ، بِشُروطِها وأنا مِن شُروطِها.»
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیتالله خامنهای مدّظلّهالعالی
سلام علیکم
دههی کرامت، دههی تجدید پیمان با ولایت و یادآور درخشش بانوانی است که در طول تاریخ، پرچم ایستادگی در جبههی حق را برافراشتهاند. این دهه با میلاد باسعادت حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها آغاز میشود؛ بانویی عالمه و مجاهده که در مکتب اهلبیت علیهمالسلام پرورش یافت و در مسیر ولایت، منزل به منزل از مدینه تا مرو گام برداشت و در راه جهاد تبیین آسمانی شد. این آغاز، روایتگر ایستادگی بانوان و پاسداری از حق و ولایت است؛ بانوانی که در طول تاریخ نمونههای درخشانی از آنان دیدهایم و باید از ایشان یاد کرد.
از بانویی که آرایشگر دختر فرعون بود و هنگامی که نام خدا را بر زبان جاری ساخت، در برابر خشم فرعون ایستاد؛ مادری که فرزندانش را یکبهیک در آتش افکندند، اما از ایمان خویش دست نکشید و سرانجام خود نیز همراه با طفل خردسالش به شهادت رسید.
از آسیه، بانوی مؤمن کاخ فرعون، که در اوج قدرت و رفاه، راه ایمان را برگزید و در برابر فشار و شکنجه ایستادگی کرد و به شهادت رسید تا نامش در قرآن کریم بهعنوان الگویی برای مؤمنان ثبت شود.
از سمیه، همسر یاسر، که در نخستین سالهای اسلام، شکنجههای طاقتفرسا را به جان خرید و مدال نخستین شهید اسلام را بر گردن آویخت.
از خدیجهی کبری سلاماللهعلیها که همهی ثروت، توان و اعتبار خود را در راه پیامبر رحمت صلیاللهعلیهوآله نثار کرد و در سختترین سالهای بعثت، ستون استوار نهضت اسلامی شد.
از فاطمهی زهرا سلاماللهعلیها، این قلهی بلند تاریخ انسانیت، که هم در خانه به تربیت نسل امامت پرداخت و هم در جامعه پرچم دفاع از ولایت را برافراشت و در این راه به شهادت رسید.
از زینب کبری سلاماللهعلیها، آن مجاهد بزرگ عرصهی تبیین، که اگر قیام او نبود، کربلا در کربلا میماند؛ بانویی که مصیبتها را به جان خرید و پس از عاشورا، با جهاد تبیین خویش، پیام پیروزی خون بر شمشیر را به تاریخ رساند.
و از امّفروه، بانوی فاضلهی مدینه، که نهتنها مادری دانا برای امام صادق علیهالسلام بود، بلکه مرجع بانوان مدینه در فهم معارف الهی به شمار میرفت و حلقهای از تعلیم و هدایت را در جامعه اسلامی شکل داد.
تاریخ اسلام و تشیع گواه آن است که بانوان، همواره در خط مقدم دفاع از حق ایستادهاند؛ بانوانی که در راه ایمان، از جان و فرزند و دارایی خویش گذشتند و پرچم حق را بر زمین نگذاشتند.
در روزگار معاصر نیز این سنت الهی ادامه یافت. بانوان مؤمن ایران اسلامی به ندای امام خمینی رحمهاللهعلیه لبیک گفتند و در سالهای نهضت و انقلاب، برای تربیت نسل انقلاب و گسترش معارف اسلامی به میدان آمدند. آنان در «غار حرایی به وسعت ایران اسلامی» به رسالت خویش عمل کردند؛ برخی خود به شهادت رسیدند و برخی دیگر با تقدیم بیش از سیوشش هزار فرزند نوجوان و دانشآموز در دفاع مقدس، حماسهای ماندگار آفریدند. زنانی چون مرضیه دباغها، مهدیه سیاریها و ننهعلیها که هم در میدان جهاد حضور داشتند و هم با صبر و ایستادگی، پشتوانهی جبهههای مقاومت بودند.
بانوان انقلاب اسلامی در چهار دههی گذشته، دوشادوش مردان در میدانهای گوناگون ایستادهاند و عرصههای علم، صنعت، فرهنگ، هنر، تبلیغ، دیپلماسی، آموزش، تربیت، ورزش، امنیت و مدیریت، شاهد حضور مؤثر و افتخارآفرین آنان بوده است. امروز نیز در طلیعه گام دوم انقلاب اسلامی، در شرایطی که جبههی باطل با همهی توان در برابر جبههی حق صفآرایی کرده است، بانوان ایران اسلامی بار دیگر با لبیک به فرمان رهبر عزیزشان در میدان حضور دارند؛ بانوانی که مردان میدان رزم را تنها نگذاشتهاند و در کنار مدیریت خانه و تربیت فرزندان، در صحنهی اجتماعی و خیابان ها نیز حضوری فعال و امیدآفرین دارند.
در این میان، توجه به مواردی چند ضروری است که در ادامه به استحضار میرسد:
۱. جنگ روایتها و ضرورت روایت پیشرفت
امروز علاوه بر میدانهای نظامی، در میدان روایتها نیز درگیر نبردی جدی هستیم. این روایتها هستند که شکستها و پیروزیها را رقم میزنند و جامعه را با خود همراه میکنند. روایتهای پیشرفت و امیدآفرین، نیاز ضروری جامعهی ماست و اهمیت ورود به این عرصه در میانهی جنگ دوچندان است. بانوان هم خود علمداران روایتگریاند و هم روایتهای بسیاری از بانوان انقلاب اسلامی وجود دارد که هنوز بازگو نشده است. ازاینرو لزوم شکلگیری «قرارگاه روایت پیشرفت» سازماندهی و تقویت این مهم ضروری به نظر میرسد.
۲. دیپلماسی عمومی و نقش ویژهی دیپلماسی بانوان
در جهان امروز، دیپلماسی تنها به روابط رسمی دولتها محدود نیست، بلکه ارتباط با افکار عمومی ملتها اهمیت فزایندهای یافته است. دیپلماسی عمومی در عرصههایی چون بانوان ، جوانان و نوجوانان، علم، رسانه، هنر، ورزش، آموزش، ادیان و مذاهب ، قرآن، تعلیم و تربیت ،گردشگری و فضای مجازی شکل میگیرد. در این میان، دیپلماسی بانوان به دلیل روحیهی عدالتخواهی و صلحطلبی زنان در جهان، ظرفیت ویژهای برای اثرگذاری دارد. ایجاد ساختاری فعال، پویا و مؤثر در عالیترین سطح کشور برای سازماندهی دیپلماسی عمومی، بهویژه با محوریت بانوان، میتواند نقش مهمی در تقویت جایگاه ایران اسلامی در افکار عمومی جهان ایفا کند.
۳. ساختار حکمرانی و بهرهگیری از ظرفیت بانوان
با وجود ظرفیت عظیم بانوان متعهد و متخصص، نقش آنان در برخی سطوح حکمرانی کمتر از ظرفیت واقعیشان دیده شده است. بازنگری در ساختارهای مدیریتی کشور و بهرهگیری هدفمند از توانمندی بانوان با توجه به مبانی اسلامی میتواند گام مهمی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی باشد. در این میان، حوزههای علمیهی خواهران با حضور هزاران طلبه در صدها مدرسهی علمیه در سراسر کشور، ظرفیتی کمنظیر برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور دارند که میتواند بیش از گذشته در عرصههای تصمیمسازی و حکمرانی مورد استفاده قرار گیرد.
۴. نوجوانان، بهویژه دختران نوجوان، پیشران تحول
نوجوانان به خصوص دختران نوجوان سرمایهی بزرگ انقلاب اسلامیاند. حضور گستردهی آنان در عرصههای معنوی و اجتماعی، از جمله در مراسم اعتکاف سال گذشته که از هر 6 دختر نوجوان کشور یک نفر معتکف شده است، نشاندهندهی ظرفیت عظیم این نسل است. تجربهی دفاع مقدس با سیوشش هزار شهید نوجوان نیز گواه روشنی بر نقشآفرینی آنان در تاریخ انقلاب است. توجه ویژه به تربیت و توانمندسازی این نسل، بهویژه دختران نوجوان، میتواند آیندهی فرهنگی و اجتماعی کشور را تضمین کند. به نظر میرسد با شناخت صحیح این ظرفیت، باید گامی نو و مؤثر در ساختار انقلاب اسلامی برای آنان برداشت و از این سرمایهی انسانی در مسیر پیشرفت کشور و تعالی گفتمان انقلاب اسلامی بهره برد؛ امری که رهبرِ شهیدمان بیش از دیگران به آن باور داشتند.
۵. نقش بانوان در بحرانهای جنگ
در شرایط جنگ و بحران، بانوان نقشی اساسی در حفظ آرامش و پایداری خانواده دارند. مادران و همسران با مدیریت عاطفی و تقویت روحیهی امید در خانواده، میتوانند تابآوری جامعه را افزایش دهند. همچنین در شرایط فشارهای اقتصادی و زیرساختی ناشی از جنگ، مدیریت هوشمندانهی خانواده از سوی بانوان میتواند بسیاری از بحرانها را کنترل کند. ازاینرو توجه راهبردی به جایگاه خانواده و ایجاد «قرارگاه خانواده» برای تقویت بنیان آن در شرایط بحران ضروری به نظر میرسد.
۶. مدرسهی انقلاب در خیابانها
در شرایط پرتحول امروز، «مدرسهی انقلاب اسلامی» در خیابانها و متن جامعه برپا شده است و بخش مهمی از فرصتهای تربیتی در میدان در حال شکلگیری است. حال در این میان، نظام تعلیم و تربیتِ آموزشمحور با غفلت از عرصهی تربیت، عملاً تعطیل شده یا به فعالیت حداقلی مجازی برای انتقال دادههای درسی بسنده کرده است.
بانوان طلبه اعلام آمادگی میکنند تا «طرح ملی رشد انقلاب اسلامی» را در راستای رشد، تعالی و تربیت فرزندان انقلاب اسلامی، با همت و حضور معلمان مجاهد، طلاب دلسوز و بانوان دغدغهمند، برای رشد علمی و تربیتی دختران انقلاب اسلامی به اجرا درآورند.
۷. جهاد تبیین و ضرورت ساختار مستقل تبلیغی بانوان
بانوان در میدان جهاد تبیین، در قالبهای گوناگون از جمله سخنرانی در جامعه، فعالیت رسانهای، حضور در فضای مجازی، روایت، هنر و خبر، نقش مؤثری دارند؛ اما حضور آنان در دستگاههای تبلیغی یا دیده نشده یا به شکل تبعی و حاشیهای بوده است. توجه به ظرفیت بالای بانوان در عرصهی جهاد تبیین و اصلاح ساختار بر اساس ایجاد مجموعهای تبیینی و تبلیغیِ مستقل میتواند بهرهگیری از این ظرفیت را چندین برابر سازد.
در پایان، بانوان طلبهی انقلاب اسلامی در کنار دیگر بانوان مؤمن و پیشرو کشور، بار دیگر با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت میکنند و از خداوند متعال برای سلامتی و طول عمر حضرتعالی مسئلت دارند. ما اعلام میداریم که آمادهایم در مسیر پیشرفت انقلاب اسلامی و رساندن پیام آن به جهانیان، جان و دل و خانوادهی خود را تقدیم کنیم و در برابر دشمنان این ملت با صبر و استقامت بایستیم و ندای «لا أُبالی بالموت» سر دهیم. همچنین به عرض میرسانیم که رهبر عزیزمان، روی بانوان و دختران انقلاب اسلامی، بهویژه طلبهبانوان مجاهد، حسابی ویژه بفرمائید و برای همه ی بانوان انقلاب اسلامی دعای خیر نمائید.
اللهم اجعلنا مجدد دینک و محیی شریعتک
با تقدیم احترام
مدیران مدارس علمیهی خواهران استان تهران
نظر شما