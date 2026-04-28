همکاری اوپن ای آی و مایکروسافت متحول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام زمینه را برای استارت آپ هوش مصنوعی فراهمی کند تا قراردادهای جدیدی با شرکت های دیگر از جمله آمازون امضا کند.

تسهیل روابط بین مایکروسافت و اوپن ای آی، تغییری تاثیرگذار در یکی از مهم ترین همکاری های عصر هوش مصنوعی به حساب می آید. این قرارداد برای هر دو شرکت سودآور است.

ارزش سهام مایکروسافت با انتشار این خبر ۱.۳ درصد افزایش یافت اما در کل بدون تغییر ماند. سرمایه گذاری اولیه مایکروسافت از سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون به رقم کل ۱۳ میلیارد دلار رسیده و به هموار کردن مسیر اوپن ای آی از یک شرکت تازه کار به پیشرو در هوش مصنوعی کمک کرده است. علاوه بر آن سرمایه گذاری مذکور به رشد کسب وکار ابر رایانشی «آزور» نیز کمک کرده است.

در این میان تنش ها بین دو شرکت افزایش یافته بود زیرا اوپن ای آی خواستار آزادی برای بستن قراردادهای رایانش ابری با رقبای مایکروسافت بود.

شرایط جدید به اوپن ای آی فرصت می دهد قدرت رایانش بیشتری در اختیار داشته باشد و کسب وکار تجاری با قابلیت رقابت بهتر با آنتروپیک بسازد. از سوی دیگر مایکروسافت نیز به درآمدهای بیشتری از اوپن ای آی دست می یابد.

مایکروسافت شریک اصلی ابر رایانشی اوپن ای آی باقی می ماند و مجوز مالکیت معنوی استارت آپ هوش مصنوعی را تا ۲۰۳۲ در اختیار خواهد داشت. مایکروسافت همچنین تا ۲۰۳۰ میلادی ۲۰ درصد از در آمد اوپن ای آی را دریافت خواهد کرد، هرچند مبلغ کل آن اکنون فاش نشده است.

شرایط جدید قرارداد این دو شرکت تبصره‌ای را حذف می‌کند که به اوپن ای آی اجازه می‌داد در صورت دستیابی به هوش مصنوعی عمومی، نقطه‌ای که هوش مصنوعی با توانایی انسان برابری می‌کند یا از آن پیشی می‌گیرد، پرداخت به مایکروسافت را متوقف کند.

اوپن ای آی در یادداشتی داخلی در ماه جاری نوشته بود همکاری با مایکروسافت تاثیراتی بنیادین داشته اما گستره فعالیت استارت آپ را محدود کرده است. در این یادداشت اضافه شده بود از زمان راه اندازی اوپن ای آی در سرویس ابر رایانشی آمازون، تقاضا افزایش یافته بود.