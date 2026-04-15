اوپن ای آی از جی پی تی امنیت سایبری رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام پس از آن صورت گرفت که آنتروپیک، رقیب اوپن ای آی، مدل هوش مصنوعی مرزی خود به نام «مایتوس» (Mythos) را معرفی کرد.

مایتوس که در هفتم آوریل سال جاری میلادی معرفی شد به‌عنوان بخشی از «پروژه Glassswing» آنتروپیک به کار گرفته می شود که یک طرح کنترل شده است که تحت آن سازمان هایی منتخب می توانند ازمدل پیش‌نمایش منتشر نشده ⁠Claude Mythos برای اهداف دفاعی امنیت سایبری استفاده کنند.

این مدل هزاران شکاف امنیتی بزرگ را در سیستم های عامل، مرورگرهای وب و دیگر نرم افزارها ردیابی کرد. اوپن ای آی، سازنده چت جی پی تی اعلام کرد «جی پی تی ۵.۴ سایبر» به دلیل طراحی سهل‌گیرانه‌ترش، در ابتدا به صورت محدود در اختیار فروشندگان، سازمان‌ها و محققان امنیتی تأیید شده قرار خواهد گرفت.

این شرکت همچنین طرح دسترسی معتبر(Trusted Access) را برای هزاران کاربر تایید شده و صدها تیم که از نرم افزارهای حیاتی محافظت می کنند، اجرا می کند.

همچنین اوپن ای آی سطوح جدیدتری به طرح TAC که در فوریه ۲۰۲۶ میلادی راه اندازی شد می افزاید و در آنها سطوح بالاتر تایید، قابلیت های قدرتمند بیشتری را فراهم می کند. کاربرانی که برای بالاترین سطوح تایید شده اند می توانند به جی پی تی۵.۴ سایبر دسترسی یابند که محدودیت های کمتری درانجام فعالیت های حساس امنیت سایبری مانند تحقیق و تحلیل شکاف های امنیتی دارد.