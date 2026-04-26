مدیر اوپن ای آی بابت حادثه تیراندازی عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دو ماه پس از یک تیراندازی مرگبار در «تامبلر ریج» واقع در ایالت بریتیش کلمبیا در کانادا، سم آلتمن مدیر ارشد اجرایی اوپن ای آی به طور رسمی عذرخواهی کرد زیرا درباره گفتگوهای هشدار آمیز چت جی پی تی رصد شده در حساب کاربری فرد مظنون به پلیس اطلاع نداده بود.

اوپن ای آی قبل از این رویداد حساب کاربری مربوط به «جس ون روت سلار» متهم به تیراندازی را به دلیل نقض شرایط استفاده از ابزار و احتمال استفاده به طور واقعی مسدود کرده بود.

آلتمن در نامه ای نوشت: به دلیل اینکه حساب کاربری که در ماه ژوئن مسدود شده بود را زودتر به مقامات گزارش ندادم، عذرخواهی می کنم. هرچند می دانم کلمات هیچ گاه کافی نخواهند بود، اما معتقدم عذرخواهی برای به رسمیت شناختن آسیب و خسارت جبران ناپذیری که جامعه متحمل شمل لازم است.

مدیر ارشد اجرایی اوپن ای آی در نامه خود اشاره کرده بود که با «داریل کراکوا»، شهردار تامبلر ریج و «دیوید ابی» نخست وزیر ایالت بریتیش کلمبیا گفتگو و توافق کرده یک عذرخواهی عمومی لازم است، اما در آن زمان نیاز بود به جامعه فرصت سوگ داده شود.

ابی نیز نامه آلتمن را در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس منتشرکرد. او نیز موافق بود که یک عذرخواهی لازم است اما افزوده استاین اقدام برای خسارتی که خانواده های تامبلر ریج وارد شده، به شدت ناکافی است.

آلتمن در نامه خود دوباره تاکید کرده اوپن ای آی روش هایی برای جلوگیری از تراژدی های مشابه در آینده پیدا می کند و با تمام سطوح دولت همکاری می کند تا از وقوع رویدادهای مشابه جلوگیری کند.

وعده جدید آلتمن برپایه نامه «آن او لیری» نائب رئیس بخش سیاستگذاری جهانی این شرکت ارائه شده است. اولیری در نامه خود اعلام کره بود درصورتیکه شرکت تهدید هایی جدی و آنی را در رشته گفتگوهای چت جی پی تی مشاهده کند، به مقامات هشدار می دهد.