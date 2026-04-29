به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید در حال تهیه دستورالعملی است که به آژانس های فدرال اجازه می دهد تصمیم دولت برای در نظر گرفتن آنتروپیک به عنوان خطری برای زنجیره ذخایر را دور بزنند و مدل های هوش مصنوعی جدید شرکت را از جمله «مایتوس»و «آکسیوس» استفاده کنند.

به گفته دو منبع آگاه یک پیش نویس اقدامی اجرایی تحت بررسی است که مسیری در اختیار دولت ترامپ قرار می دهد تا اختلافاتش با آنتروپیک را کاهش دهد. این تحول در حالی رخ داده که شرکت هوش مصنوعی مذکور در اوایل سال جاری میلادی با پنتاگون دچار اختلاف شد زیرا اقدامات محافظتی برای عدم استفاده از هوش مصنوعی در تسلیحات خودکار یا نظارت های عمومی داخلی را حذف نکرد و در نتیجه دولت سازنده چت بات کلاود را به عنوان خطری برای زنجیره ذخایر اعلام کرد.

پس از آن «داریو آمودی» با مقامات کاخ سفید دیدار کرد تا روابط دو طرف را بهبود دهد و در پی آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرد از نظر دولت آنتروپیک در حال پیشرفت است.

هنگامیکه از ترامپ پرسیده شد آیا امکان دارد قراردادی بین شرکت و پنتاگون در سال آینده بسته شود، او گفت ممکن است. ما باهوش ترین افراد را می خواهیم.

اظهارات ترامپ و پیش نویس دستورالعمل تنها چند هفته پس از رونمایی مدل جدید هوش مصنوعی آنتروپیک رخ داده اند.